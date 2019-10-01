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При телефонном разговоре Трампа с Зеленским присутствовал Помпео, - WSJ

Ранее об участии госсекретаря в разговоре не сообщалось.

При телефонном разговоре Трампа с Зеленским присутствовал Помпео, - WSJ
Майк Помпео
Фото: EPA/UPG

Госсекретарь США Майк Помпео присутствовал при телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как рассказал изданию высокопоставленный источник в Госдепартаменте, Помпео был среди чиновников администрации, которые слушали телефонный разговор 25 июля.

Ранее об участии Помпео в разговоре не сообщалось.

Напомним, телефонный разговор Зеленского с Трампом стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента. Трампа подозревают в том, что он попросил Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена, сына одного из главных его соперников на выборах в 2020 году.

Опубликованная расшифровка разговора была не дословной, а составленаной на основе записей тех сотрудников спецслужб и членов Совета Нацбезопасности США, которые присутствовали во время разговора. Дословная стенограмма, по данным осведомителя из ЦРУ, содержится на закрытом сервере со сверхсекретными документами.

Трамп допустил возможность ареста конгрессмена-демократа Адама Шиффа, который в Палате представителей возглавляет комитет по разведке. Онн заявил, что Шифф "полностью исказил" его разговор с Зеленским и назвал его "больным человеком".

Президент Украины отказался публиковать украинскую стенограмму разговора.

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