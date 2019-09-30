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Кабмин анонсировал безвиз с 14 странами

Украинцам откроют границы Монголия, Перу и страны Карибского бассейна.

Кабмин анонсировал безвиз с 14 странами
Фото: znaj.ua

Кабинет министров обещает украинцам безвизовый режим с 14 дальними странами.

Согласно программе правительства Алексея Гончарука, которая внесена на рассмотрение Верховной Рады, в течение пяти лет список стран с безвизовым режимом вырастет за счет Гватемалы, Гренады, Коста-Рики, Маврикия, Маршалловых островов, Монголии, Науру, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа, Сен-Винсент и Гренадин, Соломоновых островов и Ямайки.

При этом уже в 2020 году Кабмин собирается добиться увеличения сроков безвизового пребывания в Аргентине, упрощения существующего режима поездок в Мексику, и провести аналогичные переговоры с Великобританией, Республикой Корея, Канадой, Японией, Австралией.

В течение следующих пяти лет также планируется упростить украинский визовый режим для граждан большинства стран мира, которые не представляют иммиграционной угрозы для Украины.

Напомним, что в рамках прошедшей 74-й сессии Генассамблеи ООН Украина подписала безвизовые соглашения с Колумбией и Эквадором.

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