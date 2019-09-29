Полиция Гонконга впервые применила боевые патроны на митинге

В Гонконге в воскресенье, 29 сентября, во время антиправительственного протеста полицейские открыли стрельбу в воздух боевыми патронами. Об этом пишет South China Morning Post.

Сообщается, что офицер под прикрытием выстрелил в воздух около площадки Саутхорн на Джонстон-роуд, но цель, по данным издания, остается неясной. Позже источник подтвердил, что в инциденте со стрельбой находились четыре сотрудника местной полиции под прикрытием.

Указывается, что полицейские подверглись "жестоким нападениям со стороны демонстрантов", прежде чем выстрелить в воздух. Также сообщается, что со стороны полиции по протестующим дважды был выпущен слезоточивый газ.

В этот же день полиция использовала для разгона акций протеста резиновые пули и водометы.

Как пишет Reuters, для защиты своих позиций протестующие используют мусорные баки, тележки и другие железные предметы, из которых делают баррикады.

Отмечается, что сообщений о серьезных травмах со стороны активистов и правоохранителей нет.

Напомним, с июня в Гонконге проходят многотысячные акции протеста, участники которых первоначально выступали против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Позднее они стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам. Кроме того, демонстранты призывают к независимому расследованию случаев полицейского насилия на прежних акциях.

Специальный административный район Гонконг является частью Китая с 1997 года. До 2047 года Гонконгу гарантированы широкие специальные права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений.