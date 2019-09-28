От Трампа ушёл не Волкер, от Трампа ушло ЦРУ

В то же время необходимо понимать: Волкер – бывший (впрочем, бывших там не бывает) сотрудник ЦРУ. Его уход, если он действительно произошёл, куда более красноречив, чем многие могут себе представить.

Меж тем, как предполагают журналисты телеканала CNN , причина отставки – скандал, разгоревшийся после публикации жалобы американского разведчика о телефонных переговорах Трампа и Зеленского. Волкер дважды упоминается в этой стенограмме. Вскоре бывший спецпредставитель должен предстать перед Конгрессом для дачи показаний относительно этого дела. И многие эксперты утверждают: увольнение развязало Волкеру руки, теперь он сможет поведать о многом.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку . Об этом стало известно из сообщений американских СМИ. Сам дипломат пока молчит о случившемся. Да и документальных подтверждений этому никаких нет.

Фото: Андрей Гудзенко

А при чём здесь ЦРУ?

Давайте рассуждать логически. Днями была опубликована жалоба американского разведчика, в которой шла речь о давлении Трампа на президента Зеленского. Во всяком случае, об этом говорит документ, с которого был снят гриф "секретно". Согласно ему, президент Соединённых Штатов просил Зеленского оказать ему услугу и разобраться в так называемом коррупционном скандале с участием Джо Байдена – бывшего вице-президента США, главного оппонента Трампа.

Понятно, что стенограмма телефонного разговора, которая подана Белым домом, отличается от текста самой жалобы, которую представил Комитет по разведке Палаты представителей США. Однако в обоих текстах действительно присутствует пассаж, где Трамп просит Зеленского оказать подобную услугу.

Впрочем, дело не столько в документе, сколько в должности самого информатора. Как сообщает американская газета The New York Times, разведчик является офицером ЦРУ, работавшим в Белом доме.

Фото: telegraph.co.uk

Иными словами, мы говорим о том, что сотрудник внешней разведки США, который был допущен к работе в наивысшем органе исполнительной власти страны, долгое время анализировал разговоры Трампа. Он собирал недостающие документы, общался с различными сотрудниками Белого дома (судя по записям) и в итоге передал все подтверждающие – как он, видимо, полагает – вину президента материалы Конгрессу. Ещё раз: сотрудник ЦРУ, если, конечно, информация The New York Times отвечает действительности.

Представляется к тому же сомнительным, чтобы подобные вещи делались без уведомления руководства разведывательного органа. Кто-то же должен был отдать приказ. Кстати, то, что и. о. главы Национальной разведки США Джозеф Магуайер отказался предоставлять юридическому советнику обличителя необходимую степень допуска к секретной информации, чтобы тот мог оказывать помощь своему клиенту, о многом говорит. Например, о том, что кто-то ищет возможность обойти самого Магуайера.

Вернёмся к фигуре Волкера. Вот, что пишет информатор: "На следующий день после телефонного звонка 26 июля специальный представитель США по Украине Курт Волкер прибыл в Киев, где встретился с Президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими политиками. В ходе своих встреч, посла Волкера сопровождал посол США в Европейском Союзе Гордон Сондлэнд… Послы Волкер и Сондлэнд якобы давали рекомендации украинскому руководству о том, как «справляться» с требованиями, выдвинутыми Президентом (Трампом) в ходе телефонного разговора".

Фото: president.gov.ua

Не будем забывать, что Курт Волкер – выходец из системы ЦРУ. Он там был официально трудоустроен. В последующем работал и при администрации Джорджа Буша-младшего, и при администрации Барака Обамы. Он – официальный представитель Госдепартамента США. Многие его называют политическим "ястребом". И то, что он – и ещё несколько людей из американского правительства – решил участвовать в открытом противостоянии, означает, что была получена определённая поддержка. От кого (учитывая богатую биографию спецпредставителя) – вопрос. Однако здесь может идти речь о коллективном интересе части разведывательного и дипломатического сообществ.

Ловля на Джулиани

Главным лицом в переговорном процессе Трампа и Зеленского по сей день является личный адвокат президента США – Рудольф Джулиани. Вот, что о нём в своей жалобе пишет разведчик: "Должностные лица Госдепартамента, включая послов Волкера и Сондлэнда, разговаривали с г-ном Джулиани, пытаясь «смягчить урон» национальной безопасности США". Более того, там же указано: украинское руководство убедили в том, что будущая встреча Зеленского и Трампа возможно только в том случае, если удастся договориться с Джулиани. Речь идёт о передаче украинской стороной условного компромата на Байдена.

Сегодня, на фоне информации об отставке Волкера, Джулиани написал, что спецпредставитель США был причастен к организации встреч с людьми из окружения Зеленского, в частности, с помощником президента Украины – Андреем Ермаком. Адвокат Трампа опубликовал скан переписки с Волкером об организации этой встречи.

"… Как мы говорили, связываю вас с Андреем Ермаком, который очень близок к президенту Зеленскому. Предлагаю запланировать совместный звонок в понедельник ", - говорится в SMS, адресованному Джулиани.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И теперь возникает предельно простой вопрос: какую на самом деле роль играл Волкер во всех этих встречах Джулиани с украинскими представителями? Что это было: посреднические услуги представителя Госдепартамента или сбор компрометирующей Трампа информации? Быть может, мы наблюдали всё это время ловлю на живца в исполнении отдельных американцев. Вопрос только в том, кого ловили: Трампа или представителей украинской элиты? А может, и тех, и других?

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Пока рано строить какие-то прогнозы. Мы ещё даже не увидели официальное подтверждение об отставке Волкера.

Если же говорить об Украине, то всё-таки, позиция спецпредставителя была важна: он был настроен проводить против России более жёсткую политику. Правда, в последнее время Волкер перестал играть главенствующую роль. Его коммуникация с помощником Путина Владиславом Сурковым перестала влиять на процесс. Статус этой площадки значительно понижен после пертурбаций в самом Кремле. Сейчас существует новая линия коммуникации: вице-премьер РФ Андрей Козак – помощник Зеленского Андрей Ермак. Эти люди пока отвечают за принятие решений. Волкер в этой системе координат оказался не нужен.

Единственно, что интересно, это дальнейшее поведение разведывательных органов США. Там собралось много недовольных. Причин много: здесь и срыв слежки за лидером КНДР, и определённые шаги Трампа, которые поставили под удар агентуру в Иране, и срыв операции о разоблачении убийцы арабского журналиста Хашогги. Сюда же можно отнести и передачу Трампом России секретных данных об ИГИЛ в Сирии – шаге, который подверг угрозе жизнь израильского разведчика из "Моссад". Да и не стоит забывать об экстренном вывозе ценного агента из России, агента, который имел доступ к переговорам Трампа и Путина. Причиной такого шага послужила как раз передача главой Белого дома сведений Путину об ИГИЛ.

Почему-то складывается впечатление, что Трамп попросту перешёл "красную" черту во взаимоотношениях с собственными спецслужбами. Что ж, остаётся только ждать, что расскажут свидетели по делу о телефонных переговорах двух президентов, в том числе и Курт Волкер.