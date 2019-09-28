Более 300 экс-сотрудников американских спецслужб выступили за импичмент Трампа

В США более 300 бывших сотрудников структур нацбезопасности обратились в Конгресс с письмом, в котором высказали необходимость привлечения президента Дональда Трампа к ответственности в связи с телефонным разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает американский телеканал CBS News.

Экс-сотрудники, ранее работавшие в системе нацбезопасности США, объединились в группу National Security Action.

По их мнению, Трамп, обратившись к Зеленскому с просьбой начать в Украине расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, превысил свои полномочия. Они заявили, что это вызывает "глубокое беспокойство в том, что касается обеспечения национальной безопасности".

"Кажется, президент Трамп использовал властные рычаги и ресурсы для того, чтобы привлечь дополнительное иностранное вмешательство в наши демократические процессы. Это также является попыткой поставить национальные интересы США в зависимость персональным политическим интересам президента", - говорится в письме.

Они призвали запустить процедуру импичмента Трампа, "чтобы установить дополнительные факты и взвесить последствия того, о чем мы узнали, и того, что пока может оставаться скрытым".

Напомним, Украина неожиданно стала одним из факторов в предвыборной кампании в США, в которой одним из главных конкурентов действующего президента Дональда Трампа стал Байден-старший. Его сын Хантер входил в состав директоров Burisma Holding. Владелец Burisma - бывший министр экологии и природных ресурсов Злочевский.

В декабре 2015 года сообщалось, что генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП.

Весной 2016 года под давлением Байдена Шокин был уволен. В феврале 2018 года стал известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.

В сентябре в американских СМИ появилась информация о том, что президент США в телефонном разговоре оказывал давление на президента Зеленского, чтобы в Украине открыли расследование действий Байденов, и грозил отозвать предоставление Украине финансовой помощи, ранее выделенной Конгрессом.

На этом основании Палата представителей Конгресса США вечером 24 сентября открыла расследование в рамках импичмента президента Трампа.

25 сентября власти США опубликовали содержание ранее засекреченного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В тот же день в Нью-Йорке состоялась встреча президентов США и Украины, в ходе которой Зеленский заявил, что Трамп на него не давил. Также президент Украины попросил не втягивать его в американские выборы.