Коалиция в Израиле или кто Нетаньяху делает нервы

Фото: EPAUPG Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (слева) президент Израиля Реувен Ривлин ( в центре) и Бенни Ганц на похоронах покойного президента Израиля Шимона Переса в Иерусалиме, 19 сентября 2019.

Боливар все-таки не вынес двоих, хотя ему еще представится такая возможность. Результаты внеочередных выборов в Израиле один политический обозреватель уже метко назвал «мексиканской ничьей». Речь идет о ситуации, когда трое ковбоев стоят со взведенными кольтами — в этом случае выстреливший первым будет убит получившим фору третьим соперником. В израильском контексте это применимо к политической троице— Биньямину Нетаньяху ("Биби"), Бени Ганцу и лидеру «русской» партии «Наш дом Израиль» (НДИ) Авигдору Либерману, чья непримиримая позиция в отношении ультраортодоксов и привела к нынешним выборам.

Именно Либерман, получивший «золотую акцию» в виде восьми мандатов, настаивает на создании правительства национального единства без ультраортодоксов и арабов, с чем вроде бы согласны и Нетаньяху, и Ганц, но… В этом «но» и кроется причина провала коалиционных переговоров. Ганц (33 мандата) готов создать коалицию с правым блоком «Ликуд» (32 штыка), но без "Биби", который находится под следствием по обвинению в коррупции. В «Ликуде» же отказываются пожертвовать своим лидером, пребывающим у власти более десяти лет.

Фото: EPA/UPG Авигдор Либерман во время встречи с избирателями в день выборов в Иерусалиме

Президент Ривлин попытался разрулить эту ситуацию, предложив изменить закон таким образом, чтобы позволить действующему премьеру явиться в суд, объявив о временном уходе со своего поста, и передать полномочия исполняющему обязанности, не подавая при этом в отставку. Этот трюк позволил бы Ганцу не нарушать данное избирателям слово не входить в правительство, глава которого имеет статус обвиняемого. "Биби" был склонен согласиться на этот вариант, Ганц же решил промолчать, что означало отказ от дальнейших переговоров.

Проблема осложняется и тем, что сразу после неудачных для себя выборов Нетаньяху заключил соглашение с другими правыми и религиозными партиями, которые обязались выступать на коалиционных переговорах единым блоком. В итоге нынешнего премьера рекомендовали на пост главы правительства 55 депутатов Кнессета из 120, в то время как Бени Ганц получил 54 голоса, а фракция НДИ вообще воздержалась от рекомендаций. Правда, и эти цифры — лукавые. Изначально лидер «Бело-голубых» получил рекомендации 57 депутатов, но впоследствии три голоса от Объединенного арабского списка были отозваны по просьбе…однопартийцев Бени Ганца.

Да, вы неослышались, боевой генерал, бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа очень не хотел быть первым в этой гонке и решил сыграть на выбывание. Уступив, таким образом, сопернику право первым сформировать правительство.

Фото: EPA/UPG Бенни Ганц, бывший начальник штаба израильской армии и лидер 'Бело-голубых'

И вежливость тут ни при чем — для Нетаньяху это должно стать «приглашением на казнь». А после того, как нынешний премьер потерпит фиаско (в чем уверены его оппоненты), наступит звездный час Ганца, да и потенциальные партнеры по коалиции будут уже сговорчивее. Не говоря уж о том, что в «Кахоль-Лаван» таят надежду на внутренний бунт в «Ликуде», если Нетаньяху таки предъявят обвинения в ближайшее время.

По закону у Биби есть 28 дней на формирование кабинета, по истечении которых он может попросить у президента продлить этот срок еще на 14 дней. «Мои шансы создать правительство не выше, чем у Бени Ганца, — заявил премьер-министр.— Просто моя неспособность создать это правительство чуть ниже, чем у него».

В окружении премьера говорят, что он не будет тянуть время и, увидев, что переговоры зашли в тупик, вернет мандат президенту. Тот, в свою очередь либо призовет Ганца, дав ему шанс на создание коалиции, либо предоставит депутатам Кнессета 21 день для выдвижения кандидата, пользующегося поддержкой, как минимум шестидесяти одного народного избранника. Если этого не произойдет, Израиль ждут третьи за год выборы, что большого энтузиазма у среднестатистического израильтянина не вызывает.

Тем не менее, выйти из этой гонки никто из тяжеловесов пока не готов — «Бело-голубые» требуют, чтобы «Ликуд» представлял на выборах лишь себя, а не блок правых и ультрарелигиозных партий, и настаивают, что Бени Ганц должен стать первым в ротации на посту премьер-министра. Их оппоненты между тем не собираются отказываться от своих правых и религиозных союзников, а член переговорной группы от «Ликуда», министр экологии, уроженец Харькова Зеэв Элькин призвал «Кахоль-Лаван» пойти напопятный: «Если они откажутся от своих фантазий, мы откажемся от третьих выборов».

Фото: EPA/UPG

Еще более внятный призыв к созданию правительства национального единства прозвучал 26 сентября из уст самого Нетаньяху на праздничном мероприятии «Ликуда» по случаю Рош а-Шана — еврейского Нового года. «Бени, мяч на твоей стороне,— обратился премьер к Ганцу. — Я все понимаю. У тебя есть разные там советники, которые начнут предлагать разные варианты. Но иногда самое простое решение оказывается самым правильным. Вперед, соверши поступок, покажи, что ты —лидер! Давай объединяться!».

Впрочем, создать коалицию Биби предлагает на своих условиях, заранее зная ответ. Поэтому израильтянам остается только ждать, у кого из победителей выборов раньше сдадут нервы. А пока конвертировать свои мандаты в реальную власть ни один, ни другой не в состоянии. В общем, скучать обывателям не придётся.