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​Генпрокурор Израиля решил предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции (обновлено)

Адвокатам премьер-министра передали черновик обвинительного заключения на 52 страницах.

​Генпрокурор Израиля решил предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции (обновлено)
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Фото: EPA/UPG

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит заявил о намерении предъявить премьер-министру Биньямину Нетаньяху обвинения в коррупции по трем разным делам.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Перед окончательным решением Нетаньяху сможет представить свои возражения в ходе слушаний. Обвинения в свой адрес премьер-министр отвергает.

Обновление. Юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит объявил о решении вызвать Нетаньяху на слушания перед предъявлением обвинений по делам "1000","2000" и "4000", передает NEWSru.co.il.

По "делу 1000" (о незаконных подарках от бизнесменов) Мандельблит намерен обвинить Нетаньяху в обмане общественного доверия, в то время как дело в отношении бизнесмена Арнона Милчена будет закрыто.

По "делу 2000" (о переговорах премьера с владельцем концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом) Нетаниягу также будет предъявлено обвинение в обмане общественного доверия. Владелец "Едиот Ахронот" Арнон Мозес будет обвинен в даче взятки.

По "делу 4000" (дело "Безек"-YES-портал Walla) Нетаньяху будет обвинен во взяточничестве и обмане общественного доверия. Бывший владелец "Безек" Шауль Алович будет обвинен в даче взятки.

По "делу 4000" принято решение закрыть производство против Сары Нетаньяху. По этому вопросу были разногласия между прокуратурой и юридическим советником правительства, но Мандельблит принял решение закрыть дело.

По информации израильских СМИ, адвокатам Нетаньяху передали черновик обвинительного заключения на 52 страницах.

В 20:00 глава правительства Израиля намерен выступить со специальным заявлением.

Напомним, в феврале прошлого года израильская полиция рекомендовала предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции. Премьера подозревают в получении дорогостоящих подарков от разных бизнесменов, а также в попытке заключить сделку с издателем Арноном Мозесом.

В декабре прошлого года полиция Израиля снова рекомендовала предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции. По словам правоохранителей, у следствия есть достаточное количество улик, указывающих на то, что Нетаньяху при участии своей супруги совершил такие правонарушения, как подкуп, мошенничество и злоупотребление полномочиями.

Сам Нетаньяху заявил, что рекомендации полиции не имеют юридической силы.

В июне 2018 года супруге Нетаньяху выдвинули обвинения в мошенничестве. Сторона обвинения считает, что она неправомерно тратила бюджетные деньги.

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