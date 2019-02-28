Показания адвоката Трампа: вероятные последствия

Похоже информационный повод связанный с выступлением, или вернее сказать свидетельством перед Конгрессом бывшего адвокат Дональда Трампа Майкла Коэна, хоть и заинтересовало определенную часть избирателей и истеблишмента, однако эффекта «разорвавшейся бомбы» не получилось.

Фото: EPA/UPG

Это связано с тем, что несмотря на старания демократов придать этому событию весомое значение, этот инфоповод частично был перекрыт второй встречей Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. Реалити шоу Трампа направленное на противодействия ядерной угрозе со стороны КНДР было воспринято более пафосно.

Позиционирование Трампа в качестве миротворца сыграло свою роль в том, что это отчасти затмило тему выступления Коэна. Как представляется, последний сыграл отведенную ему роль и его показания могут сыграть свою роль в будущем.

В тоже время, нельзя говорить о том, что Трамп победил, скорее не парировал, а временно локализировал угрозу для себя со стороны своего бывшего юриста.

Интересным можно считать мнение Питера Вейнера (The NewYork Times) том, что «Республиканцы погружаются в выгребную яму Трампа», а после самого допроса Коэна осталось «скорее ощущение деградации моей бывшей партии, чем все, что они сказали».

Экс-адвокат Трампа назвал президента США "расистом" и "мошенником"

Показания Майкла Коэна перед Конгрессом ударили, как отмечает Вейнер, несмотря на заявления о противоположном, как по Трампу, так и в целом по Республиканской партии. Это выступление может иметь более разрушительные последствия для действующего президента США по ряду причин.

Во-первых, существует существенное отличие «Рашагейта» от «Уотергейта», да и показания Коэна базировались не только на фактах, но и доказательной базе, в отличие от Джона Дина (John Dean, бывший адвокат Белого дома, который в 1973 году дал показания против президента Ричарда Никсона). Фактически Коэн представил документальные подтверждения об этических и уголовных проступках Трампа, тогда как Дин не имел прямых подтверждений и только через время расследование показало, что он говорил правду.

Во-вторых, более существенными можно считать не только обвинение, но и доказательную базу Коэна. Наиболее существенным доказательством можно считать копию чека, который выписал Трамп со своего личного банковского счета, чтобы возместить Коэну за скрытые денежные выплаты. И все бы ничего, но сделано это было в то время, когда американский президент уже занимал должность, да и эти деньги были направлены на то чтобы предотвратить скандал с порноактрисой во время избирательной компании.

Фото: EPA/UPG Выступление Трампа перед Конгрессом, 5 февраля 2019.

В своих показаниях Коэн заявил, что Трамп велел ему заплатить порноактрисе Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд) 130 тысяч долларов за молчание об их сексуальной связи и попросил солгать об этом Мелании Трамп. В 2017 году, уже в должности президента, Трамп перечислил ему деньги в качестве компенсации. Адвокат предоставил Конгрессу копию одного из чеков.

С одной стороны, Коэн во всеуслышание заявил о том, что президент сознательно шел на федеральное преступление - тайные денежные выплаты, нарушающие законы о финансировании избирательных кампаний, а с другой – эта информация вызывала обеспокоенность лишь у части его одно партийцев, которые несмотря ни на что в большинстве своем продолжают защищать своего лидера.

Пока что не имеют ожидаемого резонанса и другие доказательства, включали финансовые отчеты, которые могут быть доказательной базой для подтверждения мошенничества со стороны Трампа, в том числе с благотворительностью. В тоже время, еще до запланированного выступления Коэна республиканцы всеми доступными способами пытались ему помешать.

Члены комитета от республиканской партии по надзору, перед которыми выступил Коэн, требовали перенести дачу показаний, поскольку они получили текст его вступительного слова слишком поздно. Заместитель председателя комитета Джеймс Джордан в начале слушаний заявил, что демократы пригласили Коэна, чтобы он продолжил «лгать про президента». По мнению Джордана, демократы собираются использовать показания Коэна в борьбе за отставку Трампа.

Извинения Майкла Коэна перед Конгрессом за дачу ложных показаний в сентябре 2017 года, имели свою цель еще раз акцентировал внимание на том, что сделал это было по указке Трампа для того что бы отвести от него обвинения. В действительности же переговоров о строительстве «Трамп-Тауэр» в Москве велись и после того, как Трамп уже был единственным кандидатом на должность президента США от республиканцев, а не как заявил Коэн в январе 2016 года.

"Мне стыдно за свою слабость и неуместную лояльность, за то, что я совершил для Трампа в попытке защитить и продвинуть его. Мне стыдно за то, что я решил принять участие в сокрытии противозаконных действий Трампа вместо того, чтобы прислушаться к своей совести. Мне стыдно, потому что я знаю, кто такой мистер Трамп. Он расист. Он жулик. И мошенник" (Майкл Коэн).

В- третьих, Трампа будет пытаться перевести все обвинения, которые могут возникнуть после показаний Коэна в юридическую плоскость и, как уже отмечалось в предыдущей статье, будет прибегать к «проактивной защите». Речь идет о том, что они будут стараясь не подтверждать невиновность, а нападать на бывшего адвоката, апеллируя к уже произнесенных к нему обвинений (осуждение за налоговые преступления и дачу ложных показаний Конгрессу США).

В-четвертых, Трамп если и пострадает от показаний Коэна на слушаниях в Палате представителей, то скорее всего лишь частично и не только ввиду своих талантов шоу-мена и переговорщика. Кроме того, обвинения в сторону президента в расизме и мошенничестве, вероятнее всего, в этом вопросе его оппоненты не достигнут поставленной цели.

В-пятых, попытки обвинить Трампа в том, что он вел не честную игру в отношении своих оппонентов, вероятнее всего останутся просто иформацией к размышлению, при этом не смогут при вести к инициированию процесса импичмента против американского президента. Ведь Коэн заявляет о том, что Трамп заранее знал об утечке и предстоящей публикации электронных писем со взломанного сайта Национального комитета Демократической партии.

Фото: EPA/UPG Майкл Коэн

Коэн также рассказал, что в июле 2016 года слышал телефонный разговор Трампа и республиканского политконсультанта Роджера Стоуна, который говорил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сообщил ему о планах опубликовать архив писем, которые навредят Хиллари Клинтон, сопернице Трампа на президентских выборах. Трамп якобы приветствовал эту новость.

Как можно предположить, свидетельства Коэна могут создать сложности для Трампа в вопросе поддержки его республиканским большинством и в процессе внутрипартийных праймериз. Среди прочего американскому президенту придется подкорректировать его избирательный слоган. Такая необходимость может возникнуть ввиду того, что по утверждению Коэна, Трамп решил баллотироваться в президенты, чтобы «сделать великим» свой бренд, а не Америку, и не планировал побеждать — кампания была для него «маркетинговой возможностью».

Важность показаний Коэна, как по свидетельству разных СМИ, связана и с тем обстоятельством, что в ближайшее время будет подведен итог в расследовании спецпрокурора Мюллера. Уже сформирован отчет о нем, однако он еще не стал достоянием публики. Любопытно, что Коэна по сути подтвердил тот факт, что он не имеет прямых доказательств того, что Трамп вступали в сговор с Москвой, хотя и подтвердил лишь косвенные доказательство того, что действующий американский президент и его команда ранее знали, что Россия может вмешиваться в выборы 2016 года, и не сделали ничего, чтобы остановить его.

Можно с уверенностью говорить о том, что показания Коэна можно считать лишь элементом, или частью тех процессов, которые будут происходить в США. Как можно предположить демократы еще не использовали все свои заготовки и речь идет не только о расследованиях, но и факторе Маннафорта, который так же как и Коэн может приоткрыть нелицеприятную информацию в отношении своего бывшего шефа.

Не стоит забывать и о судебные баталиях, связанных не только со «стеной Трампа» и расходованием финансов на эти нужды; можно ожидать очередного политического кризиса, с еще более агрессивными действиями со стороны, как сторонников, так и оппонентов Трампа. Ясно одно, еще большей актуальности получил вопрос импичмента президента Трампа, однако насколько это станет реальностью покажет время