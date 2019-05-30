Выборы в Европарламент: избирательный цикл закончился, но сложности остаются

Избирательные баталии завершились, а тиражированные «прогнозные страшилки» в полной мере не сбылись. Хотя полноценно радоваться этому факту не приходится ввиду того, что «тревожные звоночки» для Европейского союза все же остались.

По итогам выборов наибольшее количество мест в законодательном органе ЕС получила Европейская народная партия (EPP), ее показатель составил 180 мест (23,97 %) от общего количества 751 места. При этом эта партия, в сравнении с предыдущими выборами, потеряла 36 мандатов (минус 4,87 %).

Втором месте занял Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) - 146 места (19,44 %), уменьшив свое представительство, в сравнении с предыдущими выборами, на 39 мандатов (минус 5,26 %).

На третьем месте, по итогам выборов, Альянс либералов и демократов для Европы (ALDE&R) - 109 мест (14,51 %), при этом улучшив свое присутствие на 40 мандатов (рост 5,3 %).

Группа зеленых/Европейский свободный альянс (Greens/EFA) получила 69 мест (9,19 %), тогда как на предыдущих выборах было 51 мандатов (рост 2,25 %).

Группа европейских консерваторов и реформистов (ECR) – 59 мест (7,86 %), потеряв 18 мандатов (минус 2,42%).

Группа Европа наций и свободы (ENF) - в которую входит партия министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, – 58 мест (7,72 %), при этом улучшила свое представительство (рост 22 места; 2,9 %), в сравнении с 36 мандатами на предыдущих выборах.

Европейская группа свободы и прямой демократии (EFDD) – 54 места (7,19 %), улучшив свои показатели на 12 мест (рост 1,58 %).

Конфедеративная группа Европейских объединенных левых и Нордических зеленых левых (GUE/NGL) – 39 мест. Эта группа потеряла 13 мандатов (рост 1,75 %).

Важно учесть, что 37 мест получили, или впервые избранные парламентарии, не связанные ни с одной из политических групп, созданных в прошлом парламенте (Others) – 29 мест (3,86 %), или не классифицированные и не входящие ни в одну политическую группу (NI) – 8 мест (1,07 %). Последние в предыдущем созыве состояли из 20 депутатов (минус 12 мест; 1,6%).

Электоральная явка – противодействие угрозам «exit-ов», победы праворадикалов и популистов

Выборы стали рекордными по явке избирателей за последние 25 лет. Рекордной оказалась явка в Бельгии (88,47 %), где в день голосования одновременно проходили парламентские и местные выборы. Также высокой была активность избирателей в Люксембурге, Дании и на Мальте. Наиболее пассивными оказались избиратели Словакии (22,74 %), Словении (28,29 %) и Чехии (28,72 %).

Угроза «правого реванша» и прихода к власти радикалов существенным образом повлияла не только на количество избирателей пришедших на выборы, но и на итоги, которые нельзя считать провальными или выигрышными. Скорее речь идет о переструктурировании влияния отдельных партий.

Реванша не произошло, хотя уровень поддержки «еврооптимистов» существенно подсел. Правящие партии в ключевых странах ЕС значительно ослабили свои позиции, а в некоторых странах даже уступили националистам и условно пророссийским политсилам. Улучшили свои позиции правые во Франции (Ле Пен), Британии, Италии (Сальвини) и т.д.

Еврооптимисты устояли, хоть и ослабились

Проевропейский блок, хоть и ослабился, но все таки сохранил за собой лидирующие позиции и влияние. Проевропейские политические силы, по итогам избирательной компании в Европарламент, как и в предыдущих электоральных циклах «просели» - понесли существенные электоральные потери.

Европейская народная партия и социалисты, которые сформировали большинство в предыдущем составе Европейского парламента, сократили свое представительство чуть более чем на 10%, что составило 75 мандатов, по сравнению с выборами 2014 года.

Уже сейчас понятно, что Европейская народная партия вместе с социал-демократами не смогут сформировать большинство в Европарламенте. Вероятнее всего, уже сейчас идут консультации, чтобы заручится поддержкой еще одной политической силы для создания коалиции.

Наиболее вероятными кандидатами для объединения в рамках законодательного органа ЕС можно считать «либералов» и «зеленых», которые в сравнение с предыдущими выборами улучшили свои позицию. Наиболее вероятным союзником может стать Альянс либералов и демократов за Европу, хотя нельзя исключать и другие варианты сотрудничества.

Фото: EPA/UPG Маттео Сальвіні під час прес-конференції партії в Мілані, Італія, 27 травня 2019.

Евроскептики улучшили свои позиции, но не победили

Можно говорить о том, что свои позиции усилили евроскептики. Фактически, по итогам выборов, явные «антиевропейские силы» улучшили показатели своего представительства в Европейском парламенте (ранее 78 мест) и получили 112 мандатов (14,91%).

Речь идет о ENF (Группах Европа наций и свободы, сформированная при участит министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини) – 58 мест и EFDD (Европа свободы и прямой демократии, в которую входят итальянское Движение 5 звезд и британские сторонники Brexit) - 54.

При этом умеренные евроскептики, в лице национал консерваторов (ECR) и крайне левых (GUE/NGL - Конфедеративная группа объединенных европейских левых - Северные зеленые левые), хоть и получили 98 мандатов (13,05%), но при этом потеряли часть своей поддержки, а это 21 место (4,17%) в Европарламенте, в сравнение с предыдущими выборами.

Европа «зеленеет»

Выборы в Европарламент показали, что фактически произошел предрекаемый определенными экспертами электоральный ренессанс политического экологизма. Тенденция увеличения, в современных условиях, актуальности вопросов защиты окружающей среды.

«Зеленые» не просто улучшили свои показатели в общеевропейских пределах, заняв четвертое место по итогам выборов, но и улучшили свои показатели в пределах отдельных стран. Так, к примеру, они заняли второе место в Германии (20%), третье место В Финляндии (16%) во Франции (13%), четвертое место в Великобритании (12%) и т.д.

Успех Группы зеленых/Европейский свободный альянс (Greens/EFA) особо важен на фоне всплеска недовольства политикой правящих партий в общеевропейских пределах. Их успех, это только отчасти недовольство в связи игнорированием партиями вопросов окружающей среды, а скорее поиск альтернативных или новых политиков.

Зеленым удалось сформулировать понятную для избирателей повестку дня не только в вопросах экологии и смены климата, но по социальным и экономическим вопросам. Их успех можно увязать с тем, что за последнее время партии левого толка не смогли предоставить внятной программы преобразований.

Показательно, что зеленые демонстрируют достаточно стабильную позитивную динамику в вопросе поддержки их электоратом. И дело здесь не только в том, что последние более чем 20 лет они бьют рекорды на общеевропейском уровне, но и в некоторых странах.

Ослабление «левых»

Прогнозированное ослабление позиций ключевых флагманов европейской политики, в их числе социал-демократической и отчасти центристов (в основном правого толка) хоть и произошло, однако партии левого толка явно не усилили свои позиции.

Ранее отмечающиеся т.н. «левые рывки» (Испания – «Падемос», Франция – «Непокоренная Франция, Ирландия «Шин-Фен», Бельгия – «Партия труда» и Словения - «объединенные левые») хоть и имели место в европейской политике в предыдущие годы, однако они как тогда, так и теперь не входили в правительственные коалиции.

К тому же, левоцентристская «Коалиция радикальных левых» по итогам выборов ослабила свои позиции, а правительство Алексиса Ципраса было вынуждено уйти в отставку.

Фото: EPA/UPG

Выборы в Европарламент как пролог и продолжение национальных выборов

В отдельных странах выборы в Европарламент стали прологом к последующим парламентским выборам. Произошла сверка часов, сплочение электората и проверка реакций избирателей на те или иные месседжи, которые культивировали и вбрасывали представители тех или иных партий.

Тот факт, что, к примеру, в Польше победила правящая партия «Справедливость и порядок», не означает того, что на осенних выборах эта политсила так же, не только победит, но и упрочит свои позиции внутри этого государства. Тем более, что разрыв с оппозиционной партией составил менее 4%.

В тоже время, в Бельгии, где была зафиксирована наивысшая явка избирателей прошли внутригосударственные выборы, которые не только обнажили существующие в этой стране проблемы, но и их усилили.

Итоги выборов в федеральный парламент Бельгии показали политическую поляризацию между франкоязычной южной и фламандской северной частями. На юге больше всего проголосовали за левых и крайне левых, тогда как север - националистов, которые уже заявили о необходимости конфедерации.

Итоги выборов мэров и муниципальных советников глав регионов и региональных советников, депутатов в Европарламент существенным образом отразились и на Греции.

Речь идет не только об отставке правительства Ципраса, но и досрочных парламентских выборах после местных выборов (02.06.19), которые могут состояться в конце июня. Показательно, что в Греции за последние 15 лет ни одно правительство не отработало полностью свой срок, парламентские выборы проходили всегда раньше запланированного срока.

В Испании, как и раннее на парламентских выборах, победила Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) получив чуть меньше половины мандатов по квоте этой страны (всего 54). Несмотря на старания националистов и ультраправых, от этой страны прошли в основном кандидаты поддерживающие евроинтеграцию.

Промежуточные итоги: выборы закончились, но баталии продолжаются

Несмотря на прогнозированный упадок социал-демократии и центристских партии, как правого, так и левого спектра, по итогам выборов об этом говорить пока что рано, хотя и имеет место ослабление популярности традиционных лево- и правоцентристских партий с четкой идеологической позицией.

В тоже время существенным образом улучшается динамика популярности популистов, националистов и праворадикалов. К примеру, упрочили свои позиции крайне правые в Германии и Франции, а так же популисты выраженного правого толка в Италии и Австрии. Однако об их доминирующих позициях говорить пока что рано.

В ближайшее время следует ожидать усиления процессов коррекции их курсов и подходов.Процесс формирования коалиции в Европарламенте может быть не простым. Именно поэтому, можно ожидать того, что не только Европейский парламент, но и в целом ЕС может оказаться в точке бифуркации - политической неопределённости нестабильности и усиления разногласий.

Коалициада может отразиться на процессах связанных с голосованием не только за руководителя Европарламента Европарламенте. Шансы занять пост главы исполнительной власти ЕС имеют: Манфред Вебер (лидер Европейской народной партии (EPP), Франс Тиммерманс (действующий первый замглавы Еврокомиссии (S&D)) и Маргрет Вестагер (еврокомиссар по вопросам конкуренции (ALDE)).

В ряде стран ЕС, в следствии «тектонических сдвигов» политического ландшафта становятся еще более вероятными внутриполитические и социально-экономические кризисы, которые не обязательно закончатся досрочными выборами.

Фото: EPA/UPG

Итоги выборов для Украины

Для Украины итоги выборов в Европарламент, вероятнее всего не будут иметь негативных последствий. Исключение может быть только в том случае, если коалиция во главе с центристами каким-либо образом не сложится – но этого скорее всего не случится.

В тоже время, новый состав парламент может создать ряд рисков.

Во-первых, усиление фрагментированности Европарламента и отсутствие сплоченности во многих важных для ЕС сферах может повлиять на способности парламента принимать решения.

Во-вторых, расхождения в парламенте и более сильная оппозиция евроскептиков могут повлиять на политику Брюсселя, в том числе в вопросах Восточного партнерства.

В-третьих, может еще более усилится т.н. «усталость от Украины», что повлияет на урезание и ослабление поддержки и фактически «замораживания» европейских ожиданий Украины.

В-четвертых, отчасти могут пострадать двусторонние отношения Украина-ЕС, ведь Киев может иметь ограниченную поддержку в результате компромиссных решений – речь идет не только об условно пророссийской части Европарламента.

В-пятых, «слабый» Европейский парламент может поспособствовать отмене санкций против России, чего уже не единожды добивались некоторые европейские страны.

Полноценное восстановления экономических отношений между Брюсселем и Москвой может негативно отразится на Украине, в том числе в вопросах статуса Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей и в энергетической сфере.