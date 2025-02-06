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Що читати у лютому: книжкові новинки

Література завжди була ключем до невидимих світів — історії, науки, фантазії чи навіть власного «я». Ця добірка книжок відкриває перед читачем три різні світи: від технологічних революцій ХХ століття до темного фентезі з перевертнями та боротьбою за королівство, а також романтичного Парижа під час Першої світової війни. Бенхамін Лабатут розповідає про Джона фон Неймана — людину, чиї ідеї заклали основу сучасного технологічного ландшафту. А. К. Малфорд запрошує до подорожі крізь магію та зраду, де вибір може змінити долю цілого королівства. Філіпп Бессон створює інтимну історію юності та кохання на тлі історичних потрясінь. Від науки до магії та романтики — ці книги залишать відбиток у памʼяті й серці читачів.

«MANIAC», Бенхамін Лабатут

Книга переносить читача у світ геніального та загадкового Джона фон Неймана — науковця, який змінив хід історії ХХ століття. Від теорії ігор до програмованого комп'ютера та штучного інтелекту, його відкриття мали колосальний вплив на розвиток технологій. Лабатут майстерно поєднує наукові факти з художньою розповіддю, занурюючи читача в історію наукових проривів та їхніх непередбачуваних наслідків.

Бенхамін Лабатут — чилійський письменник, автор міжнародних бестселерів, зокрема книги When We Cease to Understand the World. Його твори перекладені понад 30 мовами та відзначені численними літературними нагородами.

«Річка золотих кісток», А. К. Малфорд

Ця темна фентезійна історія розпочинає серію «Золотий двір» і захоплює пригодами близнючок Келли та Браяр. Дівчата змушені ховатися від чаклунки, яка зруйнувала їхнє королівство. Браяр прагне вийти заміж за принца, щоб відновити Золотий двір, а Келла, приховуючи свою природу перевертня, залишається в тіні сестри. Однак повернення чаклунки змушує Келлу взяти відповідальність за долю королівства та самопізнання.

А. К. Малфорд здобула популярність завдяки бестселеру The High Mountain Court. Її твори приваблюють прихильників темного фентезі поєднанням магії, динамічного сюжету та пошуків власної ідентичності.

«За відсутності чоловіків», Філіпп Бессон

Дія роману розгортається влітку 1916 року, коли молодий Венсан залишається в Парижі під час Першої світової війни. Його життя змінюється через закоханість у французького солдата Артюра та знайомство з видатним письменником Марселем Прустом. Кожна зустріч і лист наближають дорослішання та усвідомлення власної ідентичності.

Філіпп Бессон — відомий французький письменник, чий дебютний роман En l'absence des hommes отримав премію Еммануеля Роблеса. Його твори торкаються теми юності, пристрасті й літературного спадку.

Видавництво «Лабораторія» Видавництво «Лабораторія»
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