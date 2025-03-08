CNN: США надали Україні $69 млрд військової допомоги. Це значно відрізняється від заяв Трампа

Водночас загальна допомога від Штатів склала 123 мільярди доларів. Натомість Трамп неодноразово заявляв, що США витратили на Україну 350 млрд доларів.

Президент Дональд Трамп нещодавно призупинив усі майбутні поставки військової допомоги Україні після “гарячої” зустрічі з його українським колегою Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті минулого тижня, яка призвела до загострення прірви у американсько-українських відносинах, пише CNN.

Західні союзники очікують, що Україна зможе підтримувати поточний темп бойових дій протягом кількох тижнів, перш ніж зупинка допомоги США почне впливати на операції.

Оскільки пауза, ймовірно, триватиме, поки Трамп не буде задоволений тим, що він вважає прихильністю Зеленського до мирних переговорів, CNN розглядає, що саме було у військовій допомозі, надісланій Сполученими Штатами досі, скільки було надіслано та як тривала зупинка може почати впливати на військові зусилля України.

Сполучені Штати є найбільшим окремим донором України, надсилаючи щонайменше 123 мільярди доларів загальної допомоги з моменту повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році. Згідно з даними Кільського інституту світової економіки, німецького аналітичного центру, який уважно відстежує допомогу Україні під час війни, військова допомога склала 69 мільярдів доларів із них, або 56% від загальної суми США.

Допомога від США, Європейського Союзу та його інституцій, а також усіх інших країн:

Сполучені Штати є найбільшим постачальником допомоги Україні, надавши понад 40% загальної допомоги.

Таку ж частку виділив і Європейський Союз. І більша частина допомоги надійшла у формі військової та фінансової підтримки, лише США надали майже половину військової допомоги Україні за останні три роки.

Телеканал зазначає, що європейським союзникам України буде вкрай важко заповнити прогалину, залишену США. У 2023 році загальні військові витрати 27 країн-членів ЄС і Сполученого Королівства склали близько 388 мільярдів доларів, тоді як США витратили 916 мільярдів доларів, або приблизно вдвічі більше. США також виділяли 9% державних витрат на оборону, що було найвищим показником серед країн НАТО, свідчать дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру.