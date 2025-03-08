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Deep State: солдати КНДР продовжують наступати в районі Суджі на Курщині

Північнокорейці несуть найбільші втрати.

Deep State: солдати КНДР продовжують наступати в районі Суджі на Курщині
ситуація на Курщині

На Курщини північнокорейські війська продовжують наступати в районі Суджі.

Про це повідомляють аналітики Deep State.

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Вони зазначають, що на цьому напрямку основна наступальна сила ворога складається з північнокорейських солдат і саме вони несуть найбільші втрати.

  • Наприкінці лютого розвідка Південної Кореї повідомила, що із КНДР відправили додаткових військових у Курську область Росії на війну з Україною.
  • Тим часом Росія допомагає Північній Кореї будувати атомний підводний човен в обмін на боєприпаси і солдатів.
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