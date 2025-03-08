Deep State: солдати КНДР продовжують наступати в районі Суджі на Курщині

На Курщини північнокорейські війська продовжують наступати в районі Суджі.

Про це повідомляють аналітики Deep State.

Вони зазначають, що на цьому напрямку основна наступальна сила ворога складається з північнокорейських солдат і саме вони несуть найбільші втрати.