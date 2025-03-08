Deep State: солдати КНДР продовжують наступати в районі Суджі на Курщині

На Курщини північнокорейські війська продовжують наступати в районі Суджі.
Про це повідомляють аналітики Deep State.
Вони зазначають, що на цьому напрямку основна наступальна сила ворога складається з північнокорейських солдат і саме вони несуть найбільші втрати.
- Наприкінці лютого розвідка Південної Кореї повідомила, що із КНДР відправили додаткових військових у Курську область Росії на війну з Україною.
- Тим часом Росія допомагає Північній Кореї будувати атомний підводний човен в обмін на боєприпаси і солдатів.