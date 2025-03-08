Дрони ГУР атакували нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ, — ЗМІ

У ніч на 8 березня дрони Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували один з найбільших нафтопереробних комплексів Росії у Ленінградській області.
Про це повідомляють джерела в українській розвідці, пише "Укрінформ".
"У ніч на 8 березня група БпЛА атакувала підприємство "Кірішнєфтєоргсинтез" у Кірішському районі Ленінградської області Росії", — ідеться у повідомленні.
Внаслідок атаки був пошкоджений щонайменше один із резервуарів підприємства.
У ГУР зазначили, що "Кірішнєфтєоргсинтез" є значущим підприємством нафтопереробної галузі Кремля і бере участь у забезпеченні російської армії".
"Незважаючи ні на що, Головне управління розвідки продовжує демонтувати вуглеводневу галузь агресора, позбавляючи російську воєнну машину її "кровоносної системи", — додають в ГУР.
- У ЦПД відзначили, що КІНЕФ є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність переробки становить близько 20,1 млн тонн нафти на рік, що робить його другим за величиною НПЗ у країні після Омського нафтопереробного заводу.