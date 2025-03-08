Головне за ніч та ранок суботи, 8 березня: 11 загиблих у Добропіллі, майже 125 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 124 бойових зіткнення, бої на Торецькому та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, Міжнародний жіночий день.

За інформацією ДСНС Донецької області, у Добропіллі внаслідок ворожого обстрілу загинули щонайменше 11 людей, 30 - поранені.

Пошкоджено 8 пʼятиповерхових житлових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів, виникли пожежі у двох п’ятиповерхівках та адмінбудівлі.

Остаточна кількість жертв та обсяги руйнувань будуть встановлені пізніше. На місці ударів працюють органи влади, поліція, рятувальники та всі відповідні служби.

За добу росіяни вбили 20 мирних жителів Донеччини: 11 у Добропіллі, 3 у Покровську, 2 у Костянтинополі, 1 у Яблунівці, Костянтинівці, Мирнограді та Іванопіллі.

Ще 43 людини в області дістали поранення.

Суботу, 8 березня, в Донецькій області оголосили Днем жалоби.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 124 бойових зіткнення.

Ворог продовжує тиснути на Покровському і Торецькому напрямках, там сталося пів сотні боєзітнень.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 26 атак російських загарбників.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу та техніки, пункт управління, станцію радіоелектронної боротьби, п’ять артилерійських засобів, а також засіб протиповітряної оборони російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1000 окупантів. Від початку вторгнення РФ втратила близько 883 950 солдатів та понад 1000 систем ППО.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російські війська атакували безпілотником підприємство у Богодухові Харківської області.

Унаслідок атаки загинуло троє цивільних чоловіків.

Уночі Сили ППО збили крилату ракету та 79 ударних БпЛА, ще 54 безпілотники не досягли цілей.

РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, крилатою ракетою Іскандер-К та 145-ма ударними БпЛА.

Адміністрація Трампа тимчасово призупинила доступ України до комерційних супутникових знімків, придбаних урядом США через компанію Maxar, повідомило CNN з посиланням на Національне агентство геопросторової розвідки та Maxar.

Рішення призупинити доступ України до зображень, зроблених супутниками Maxar і придбаних Національним агентством геопросторової розвідки, було прийнято після рішення адміністрації Трампа призупинити будь-який обмін розвідданими, які можуть бути використані для нападу на Росію.

Під час виступу напередодні Міжнародного жіночого дня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш попередив про нові загрози для прав жінок і закликав світ не спостерігати, а боротися з "рухом прогресу у зворотному напрямку".

Як пише Reuters, в ООН бачать "нову небезпеку, яка додається до століть дискримінації проти жінок". Йдеться про засоби цифрової доби, які "змушують жінок мовчати, посилюють упередження, підживлюють домагання".

Усе про Міжнародний жіночий день 8 березня – в нашій публікації.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!