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РФ атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині

Через ворожу атаку без електропостачання залишилось майже півтори тисячі місцевих жителів.

РФ атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
обстріл Одеси
Фото: ДСНС України

Вчора ввечері росіяни завдали удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області. Без електропостачання залишилися майже 1,5 тисячі місцевих жителів.

Про це розповідають у ДТЕК.

За інформацією енергокомпанії, це вже сьомий удар по енергосистемі області за три тижні. Енергетики цілодобово працюють, щоб ліквідовувати наслідки обстрілів. 

У прокуратурі Одеської області додають, що унаслідок вчорашнього удару пошкоджено та зруйновано ангар із сільськогосподарською технікою, чотириповерхову будівлю промислового підприємства, приміщення АЗС, автомагазин, СТО, автосалон та щонайменше 8 автомобілів.   

"Через атаку ворога без електропостачання залишилось майже півтори тисячі місцевих жителів. Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється", — кажуть у відомстві. 

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки. 

  • Російські війська атакували безпілотником підприємство у Богодухові Харківської області. Унаслідок атаки загинули 3 людей, ще семеро постраждали.
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