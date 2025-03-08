РФ атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині

Через ворожу атаку без електропостачання залишилось майже півтори тисячі місцевих жителів.

Вчора ввечері росіяни завдали удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області. Без електропостачання залишилися майже 1,5 тисячі місцевих жителів.

Про це розповідають у ДТЕК.

За інформацією енергокомпанії, це вже сьомий удар по енергосистемі області за три тижні. Енергетики цілодобово працюють, щоб ліквідовувати наслідки обстрілів.

У прокуратурі Одеської області додають, що унаслідок вчорашнього удару пошкоджено та зруйновано ангар із сільськогосподарською технікою, чотириповерхову будівлю промислового підприємства, приміщення АЗС, автомагазин, СТО, автосалон та щонайменше 8 автомобілів.

"Через атаку ворога без електропостачання залишилось майже півтори тисячі місцевих жителів. Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється", — кажуть у відомстві.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки.