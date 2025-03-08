На Полтавщині унаслідок атаки ворожого безпілотника зруйнована цивільна інфраструктура

За попередніми даними, постраждалих немає.

На місці події працювали рятувальники. Пожежу, яка виникла внаслідок атаки безпілотника, ліквідовано.

"Сьогодні ворог ударив БпЛА по Полтавському району. Є руйнування цивільної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Про це повідомляє Полтавська ОВА.

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