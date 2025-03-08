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На Полтавщині унаслідок атаки ворожого безпілотника зруйнована цивільна інфраструктура

Постраждалих немає.

На Полтавщині унаслідок атаки ворожого безпілотника зруйнована цивільна інфраструктура
Фото: Сили оборони Півдня

8 березня російська армія атакувала безпілотником Полтавський район. Є руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Полтавська ОВА.

"Сьогодні ворог ударив БпЛА по Полтавському району. Є руйнування цивільної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

На місці події працювали рятувальники. Пожежу, яка виникла внаслідок атаки безпілотника, ліквідовано. 

За попередніми даними, постраждалих немає.

  • Російські війська атакували безпілотником підприємство у Богодухові Харківської області. Унаслідок атаки загинули троє людей. Семеро постраждали.
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