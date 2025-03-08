На Полтавщині унаслідок атаки ворожого безпілотника зруйнована цивільна інфраструктура

8 березня російська армія атакувала безпілотником Полтавський район. Є руйнування цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє Полтавська ОВА.
"Сьогодні ворог ударив БпЛА по Полтавському району. Є руйнування цивільної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
На місці події працювали рятувальники. Пожежу, яка виникла внаслідок атаки безпілотника, ліквідовано.
За попередніми даними, постраждалих немає.
- Російські війська атакували безпілотником підприємство у Богодухові Харківської області. Унаслідок атаки загинули троє людей. Семеро постраждали.