ЗМІ: США розглядають варіант швидкого зняття енергетичних санкцій з Росії в разі миру

За інформацією двох джерел агенції Reuters, адміністрація президента США Дональда Трампа працює над сценарієм швидкого скасування санкцій проти російського енергетичного сектору в разі згоди Москви припинити війну проти України.

Білий дім подав запит до міністерства фінансів щодо пошуку варіантів зменшення тиску на нафтогазову галузь, яка є основним джерелом отримання Росією грошей на ведення війни. План має бути розроблений перед зустріччю Трампа з російським диктатором Путіним.

У Вашингтоні підкреслюють, що це не означає можливість зняття санкцій без поступок з боку Кремля. Натомість перспектива відмови від обмежень може стати засобом сприяння тому, щоб Росія погодилася на певний варіант "мирної угоди".