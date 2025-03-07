На Херсонщині поліцейські евакуювали маломобільну жінку

Тепер нею опікуватимуться медики та працівники соцслужби.

Поліцейські евакуювали з обстрілюваної Новоолександрівки Херсонської області маломобільну жінку.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Працівники Управління соціального захисту попросили правоохоронців допомогти евакуювати з обстрілюваної Новоолександрівки 64-річну маломобільну жінку. Оскільки в селі немає належних умов, було прийнято рішення помістити її до геріатричного закладу в Миколаєві.

Працівники поліції прибули до Новоолександрівки, на ношах перенесли жінку до броньованого автомобіля та доправили до районної лікарні. Тепер нею опікуватимуться медики та працівники соцслужби.

В поліції закликали: якщо ви вирішили виїхати з небезпечних територій, звертайтесь до територіальних підрозділів поліції, на лінію 102, органів місцевої влади чи волонтерських організацій.