Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
​Що є корпус?
​Що є корпус?
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські війська понад 20 разів атакували населені пункти Дніпропетровщини

На щастя, без постраждалих.

Російські війська понад 20 разів атакували населені пункти Дніпропетровщини
Наслідки обстрілу Нікополя
Фото: Дніпропетровська ОВА

Армія РФ понад 20 разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини дронами-камікадзе. Також ворог бив з артилерії.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Понад 20 разів протягом дня ворог бив по Нікопольщині з різної зброї. Найбільше було атак дронами-камікадзе. Застосовував агресор і артилерію. Скидав боєприпаси з БпЛА", — ідеться у повідомленні. 

Унаслідок обстрілів пошкоджені інфраструктура, промислове підприємство, адмінбудівля, коледж, чотириповерхівка, вантажівка. Сталася пожежа, яку рятувальники загасили. 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies