Російські війська понад 20 разів атакували населені пункти Дніпропетровщини

На щастя, без постраждалих.

Армія РФ понад 20 разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини дронами-камікадзе. Також ворог бив з артилерії.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Понад 20 разів протягом дня ворог бив по Нікопольщині з різної зброї. Найбільше було атак дронами-камікадзе. Застосовував агресор і артилерію. Скидав боєприпаси з БпЛА", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілів пошкоджені інфраструктура, промислове підприємство, адмінбудівля, коледж, чотириповерхівка, вантажівка. Сталася пожежа, яку рятувальники загасили.