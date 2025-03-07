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Бійці ДПСУ відбили спробу російського штурму на Сумщині

Українські прикордонники знищили ворожу піхоту.

Бійці ДПСУ відбили спробу російського штурму на Сумщині
Фото: ДПСУ

Бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Прайм" та мінометних розрахунків ДПСУ у співпраці з іншими складовими Сил оборони відбили спробу штурму ЗС РФ на одній із ділянок активних бойових дій на Сумщині.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Окупанти проводили штурмові дії за участі піхотної групи в кількості 3-х осіб, які перетнули державний кордон України та намагалися наблизитися до українських позицій.

Завдяки професійним діям операторів БПЛА підрозділу РУБпАК "Прайм" та мінометних розрахунків прикордонників, піхоту противника вдалося знищити.

  • На прикордонні Сумської області спостерігаються складні бої, ворог застосовує штурмові групи. Росіяни намагаються прорватись до міста Суджа, що в Курській області та перерізати логістику.
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