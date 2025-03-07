Уряд виділив додаткові 5 млрд грн на проєкти відновлення в 12 областях

Гроші будуть спрямовані на реалізацію 150 проєктів по ремонту та будівництву лікарень, шкіл, дитячих садочків, відновленню водопостачання та енергоефективність.

Уряд ухвалив низку рішень, які сприятимуть пришвидшенню відбудови громад в Україні, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 7 березня.

Зокрема, за словами глави уряду, виділено додаткові 5 млрд грн на проєкти відновлення в 12 областях. Гроші будуть спрямовані на реалізацію 150 проєктів у межах спільної програми з Європейським інвестиційним банком по ремонту та будівництву лікарень, шкіл, дитячих садочків, відновленню водопостачання та енергоефективність.

«Це проєкти, які відчутно покращать життя наших громад і громадян», – підкреслив Денис Шмигаль.

Також уряд виділив 5,2 млрд грн на експериментальний проєкт комплексного відновлення п’яти населених пунктів: Бородянка на Київщині, Тростянець на Сумщині, Циркуни на Харківщині, Посад-Покровське на Херсонщині та Ягідне на Чернігівщині.

Прем’єр-міністр зазначив, що понад 5 млрд грн будуть направлені на капітальний ремонт та будівництво нового житла в цих громадах, а також ресурси спрямують на відновлення та модернізацію тепло-, газо- і водопостачання. Крім того, передбачено і реконструкція транспортної та соціальної інфраструктури.

«Відновлення цих населених пунктів відбувається комплексно й одразу проходить за принципом «відбудувати краще, ніж було»», – наголосив Денис Шмигаль.

Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дозволить Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передати більш ніж 1,8 млрд грн на відновлення України.

«Як ми й обіцяли, конфісковані кошти підсанкційних осіб будуть працювати на відбудову нашої держави», – підкреслив глава уряду.

Денис Шмигаль наголосив, що розподіл коштів відбувається в межах реформи публічних інвестицій, що означає високу користь проєктів для громад та їх готовність до реалізації.

Прем’єр-міністр також зазначив, що ефективно працює програма єВідновлення. За його словами, 85 тисяч родин отримали й отримують кошти на ремонт пошкодженого житла за цією програмою, сформовано майже 15 тисяч сертифікатів на придбання нового житла замість зруйнованого російськими терористами. Крім того, вже 3,5 тисячі родин із числа ВПО отримали сертифікати для купівлі нового житла, а вже більше тисячі родин придбали собі нові оселі.