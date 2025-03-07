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752 млн фунтів: в Україну надійшли перші кошти від Британії, забезпечені доходами від заморожених росактивів

Кошти спрямують на зміцнення української обороноздатності.

752 млн фунтів: в Україну надійшли перші кошти від Британії, забезпечені доходами від заморожених росактивів
Фото: ОПУ

В Україну надійшли перші кошти від Великої Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів, повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

“Сьогодні ми отримали 752 млн фунтів у межах ініціативи G7 ERA [«Кредити для прискорення отримання доходів для України»]. Кошти спрямуємо на зміцнення української обороноздатності”, – сказав Шмигаль.

Він подякував уряду Великої Британії та нашим партнерам з G7 за механізм, який примушує російські кошти працювати на Україну. 

“Розраховуємо, що всі суверенні активи рф у майбутньому будуть конфісковані й передані на користь нашої держави”, – сказав прем’єр.

  • Нещодавно євродепутати закликали короля Бельгії конфіскувати €250 млрд заморожених росактивів. Депутати підписали відкритий лист. 
  • У лютому Reuters повідомило, що Росія не проти, аби її заморожені активи спрямували на відбудову України, зокрема, окупованих територій.
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