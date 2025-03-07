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Формат "Рамштайн" тепер очолюватимуть Німеччина і Велика Британія

Формат "Рамштайн" тепер очолюватимуть Німеччина і Велика Британія
Борис Пісторіус
Фото: ЕРА/UPG

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус повідомив, що очолювати Контактну групу з питань оборони України будуть Німеччина і Велика Британія. Про це пише The Times

Ця група була створена і працювала під проводом Сполучених Штатів. Але після рішення Вашингтона поставити на паузу військову допомогу Україні виникла очевидна потреба зміни лідера. 

Втім, іще до цього, минулого місяця, на засіданні головувала Велика Британія

Пісторіус сказав, що головною метою було "компенсувати втрату підтримки США, принаймні значною мірою". 

  • Напередодні вступу на посаду Дональда Трамп Пісторіус виступив за збереження формату "Рамштайн", назвавши його успішним.
  • Контактна група з питань оборони України була утворена навесні 2022 року. Її очолив тодішній міністр оборони США Ллойд Остін, а загалом участь брали близько 50 представників різних країн. Метою групи є допомога в обороні України від окупантів, зокрема озброєнням. 
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