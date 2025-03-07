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У Польщі для депутатів організують дводенний військовий вишкіл на полігоні

Навчання включатиме стрільбу, надання першої медичної допомоги, а також - теоретичну частину.

У Польщі для депутатів організують дводенний військовий вишкіл на полігоні
Польські військові (ілюстративне фото)
Фото: Укрінформ

Міністерство оборони Польщі організовує дводенний військовий вишкіл для депутатів парламенту на полігоні. 

Про це повідомив заступник міністра оборони Цезарій Томчик, передає RMF24

За його словами, дводенний військовий вишкіл пройдуть усі польські депутати і сенатори. Спочатку парламентарі візьмуть участь у теоретичній частині, а на другий день - вирушать на полігон під Варшавою.

"Навчання буде добровільним. Воно включатиме стрільбу, надання першої медичної допомоги, а також теоретичну частину, яка стосується оборонного планування та природи бюджету", - розповів Томчик.

За навчання відповідатиме Академія військових мистецтв.

"Пропозиція адресована також усім громадянам Польщі в рамках кампаній "Вихідні з армією" та "Тренування з армією" – додав заступник міністра оборони.

Раніше в Польщі третя група добровольців Українського легіону підписала контракти із ЗСУ

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