Ракета Ілона Маска знову вибухнула під час тестового польоту

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру та соратнику Дональда Трампа Ілону Маску, провела восьме випробування своєї найбільшої ракети Starship, яка має упродовж наступного десятиліття стати основою відновлення польотів США на Місяць, а згодом вперше доправити людину на Марс.

Як пише CNN, до виконання цих величних завдань апарат ще явно не готовий: вдруге поспіль ракета вибухнула під час польоту.

Зв'язок було втрачено приблизно за 20 секунд до завершення стадії набору висоти, а інженери встигли побачити на екранах вимкнення кількох двигунів. Вибух відбувся десь над акваторією Карибського моря. У штаті Флорида та низці північноамериканських держав тимчасово затримували через це авіарейси.

Попри втрату ракети, SpaceX все ж має певний успіх: вони змогли вже втретє "спіймати" у повітрі прискорювач, який після відстикування повернувся на стартовий майданчик.

В офіційній заяві компанія повідомила, що одразу ж скоординувалася з безпековими службами щодо падіння уламків ракети, а також підкреслила важливість отриманих даних для усунення недоліків в майбутньому та збільшення надійності Starship.