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Bloomberg: США тиснуть на Україну щодо швидкого перемир'я, щоб виконати угоду про корисні копалини

Додаткові умови до угоди про корисні копалини є основною причиною того, що угода про економічне співробітництво ще не підписана.

Bloomberg: США тиснуть на Україну щодо швидкого перемир'я, щоб виконати угоду про корисні копалини
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп хоче пов’язати запропоновану американсько-українську угоду щодо корисних копалин із вимогами до Києва взяти на себе зобов’язання щодо швидкого припинення вогню з Росією.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Зазначається, що Трамп готовий завершити угоду щодо природних ресурсів за умови, що український лідер погодиться на відчутний шлях до перемир’я та переговорів з РФ.

Джерела видання уточнили, що саме ці додаткові умови є основною причиною того, що угода про економічне співробітництво ще не підписана.

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Крім того повідомляється, що наступного тижня, коли офіційні особи України та США планують зустрітися в Саудівській Аравії, в угоді можуть бути зміни. 

  • В понеділок Зеленський планує відвідати Саудівську Аравію для зустрічі зі Спадкоємним принцем. Після цього українська команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами.

  • Спецпредставник США із питань Близького Сходу Стівен Віткофф, який також займається темою війни в Україні, розповів подробиці про проведення переговорів між Україною і США у Саудівській Аравії.

  • Віткофф додав, Вашингтон намагається узгодити рамки мирної угоди та початкового припинення вогню в Україні.

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