Норвезькі парламентарі домовились збільшити цьогорічну допомогу Україні

Депутати парламенту Норвегії домовилися збільшити цьогорічну підтримку України на 50 млрд норвезьких крон (4,6 млрд доларів). Таким чином, вона у 2025 році складе 85 млрд норвезьких крон (7,8 млрд доларів).

Про це повідомляє NRK.

“Ми збільшуємо підтримку, тому що в цьому є потреба, і це вагомий внесок у мир і стабільність у Європі”, - зазначив прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре, і додав, що зміни в США послабили підтримку України.

Він наголосив, що Норвегія несе велику відповідальність за те, щоб гроші добре контролювалися та потрапляли туди, куди потрібно.

Зазначається, що гроші підуть на найважливіші напрями, які є пріоритетними для України.

Водночас у парламенті додали, що підтримка України може бути більшою, зокрема з тих грошей, які надходять від продажу нафти.