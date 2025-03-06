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Норвезькі парламентарі домовились збільшити цьогорічну допомогу Україні

Допомогу збільшать на 4,6 млрд доларів.

Норвезькі парламентарі домовились збільшити цьогорічну допомогу Україні
Норвезькі парламентарі домовились збільшити цьогорічну допомогу Україні
Фото: NTB

Депутати парламенту Норвегії домовилися збільшити цьогорічну підтримку України на 50 млрд норвезьких крон (4,6 млрд доларів). Таким чином, вона у 2025 році складе 85 млрд норвезьких крон (7,8 млрд доларів).

Про це повідомляє NRK.

“Ми збільшуємо підтримку, тому що в цьому є потреба, і це вагомий внесок у мир і стабільність у Європі”, - зазначив прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре, і додав, що зміни в США послабили підтримку України.

Він наголосив, що Норвегія несе велику відповідальність за те, щоб гроші добре контролювалися та потрапляли туди, куди потрібно.

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Зазначається, що гроші підуть на найважливіші напрями, які є пріоритетними для України.

Водночас у парламенті додали, що підтримка України може бути більшою, зокрема з тих грошей, які надходять від продажу нафти.

  • Наприкінці минулого року парламент Норвегії погодився витратити загалом 35 мільярдів норвезьких крон (3,12 мільярда доларів) на військову та цивільну підтримку України у 2025 році та загалом 155 мільярдів крон у період з 2023 по 2030 роки.

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