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Стармер пообіцяв провідну роль Британії у безпекових гарантіях для України

BBC тим часом пише, що близько 20 країн зацікавлені британським планом допомоги українцям. 

Стармер пообіцяв провідну роль Британії у безпекових гарантіях для України
Кір Стармер зустрічає Володимира Зеленського на Даунінг-стріт у Лондоні
Фото: EPA/UPG

Велика Британія відіграватиме провідну роль у безпекових гарантіях для України. Про це прем'єр-міністр Кір Стармер сказав під час відвідування оборонного підприємства в Ліверпулі, пише BBC

Він сказав, що безпека та оборона "нашої країни, Європи і України" перебувають на веришні думок світу. На запитання про військову підтримку України він сказав, що найбільше значення має тривалий мир, який закінчить війну та забезпечить можливість України ухвалювати рішення самостійно.

"Якщо буде угода – ми захистимо її", – сказав він. 

Безпекові гарантії, на думку Стармера, повинні бути підготовлені за участі США.

BBC з посиланням на британських посадовців пише, що загалом близько 20 країн зацікавлені в участі у коаліції допомоги Україні. Співрозмовники журналістів не думають, що кожна з цих країн готова надіслати власні війська в якості миротворців, але вони можуть надати іншу підтримку. 

  • На тлі відмови США продовжувати військову підтримку України Євросоюз, Велика Британія, Норвегія, Канада та інші країни-партнери активізували зусилля, спрямовані на створення умов для справедливого закінчення війни. У ЄС провідну роль на себе взяв французький президент Еммануель Макрон, який у вчорашньому зверненні до нації наголосив, що в нинішні часи неможливо залишатися осторонь і треба допомогти Україні.
  • Кір Стармер став першим главою держави, хто відкрито сказав про готовність відправити миротворців Україні як гарантію безпеки. Разом із Макроном він адвокатує цю пропозицію перед Дональдом Трампом і намагається залучити до миротворчої місії якомога більшу кількість учасників. 
  • За даними медіа, наступного тижня Стармер, Макрон і Зеленський можуть вирушити до Вашингтона, щоб представити Трампу єдиний план миру. Втім, в Єлисейському палаці план участі Макрона в поїздці заперечили, хоча в уряді е підтверджували. 
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