Стармер пообіцяв провідну роль Британії у безпекових гарантіях для України

BBC тим часом пише, що близько 20 країн зацікавлені британським планом допомоги українцям.

Велика Британія відіграватиме провідну роль у безпекових гарантіях для України. Про це прем'єр-міністр Кір Стармер сказав під час відвідування оборонного підприємства в Ліверпулі, пише BBC.

Він сказав, що безпека та оборона "нашої країни, Європи і України" перебувають на веришні думок світу. На запитання про військову підтримку України він сказав, що найбільше значення має тривалий мир, який закінчить війну та забезпечить можливість України ухвалювати рішення самостійно.

"Якщо буде угода – ми захистимо її", – сказав він.

Безпекові гарантії, на думку Стармера, повинні бути підготовлені за участі США.

BBC з посиланням на британських посадовців пише, що загалом близько 20 країн зацікавлені в участі у коаліції допомоги Україні. Співрозмовники журналістів не думають, що кожна з цих країн готова надіслати власні війська в якості миротворців, але вони можуть надати іншу підтримку.