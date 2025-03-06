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У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)

Рішення не ухвалили. 

У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Речниця президента США Каролін Лівітт назвала фейком інформацію Reuters про намір позбавити тимчасового захисту понад 200 000 українців. Вона сказала, що таке рішення зараз не ухвалене.

Про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує позбавити тимчасового правового статусу близько 240 000 українців, які втекли від конфлікту з Росією, писало Reuters з посиланням джерело в оточенні президента Штатів. Це могло б призвести до депортації.

”Ось більше фейкових новин від Reuters, заснованих на анонімах, які гадки не мають, про що говорять. Правда: жодного рішення на цей момент не ухвалили”, – сказала Лівітт.

Видання нагадувало про намір Трампа позбавити законного статусу понад 1,8 мільйона мігрантів, яким дозволили в'їзд до США за тимчасовими гуманітарними програмами. Програми Байдена були частиною плану зі створення тимчасових легальних шляхів для стримування нелегальної імміграції та надання гуманітарної допомоги. На додаток до 240 000 українців, які тікали від російського вторгнення, і 530 000 кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців, ці програми охопили понад 70 000 афганців, які рятувалися від захоплення Афганістану талібами.

Ще 1 мільйон мігрантів мали реєстрації для законного перетину кордону через додаток CBP One.

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Зазначимо, представниця Міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін заявила, що наразі у відомства немає інформації про такі плани.

  • Після свого повернення в Білий дім президент Дональд Трамп зосередився на прискоренні вивезення нелегальних мігрантів, обіцяючи “масову депортацію”. 
  • На кордон із Мексикою відправили півтори тисячі військових, покликаних боротися з нелегалами.
  • Президент також розпорядився скасувати надання американського громадянства малюкам, народженим у США від батьків-нелегалів. Однак проти цього подали позови 22 штати, і суд заблокував указ Трампа.
  • Потім у Штатах стартували військові депортаційні авіарейси іммігрантів. Колумбія, зокрема, спочатку відмовилася прийняти військові літаки США із депортованими, а потім змінила рішення. Країни дійшли згоди після того, як Білий дім пригрозив санкціями. 
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