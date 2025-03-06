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Прем’єр-міністр Норвегії заявив у парламенті про суттєве збільшення підтримки України

Cтьоре зазначив, що поділяє бажання адміністрації США досягти мирної угоди, і наголосив, що “ніхто не хоче миру більше, ніж Україна”, але застеріг від “наївних” поглядів щодо Росії.

Прем’єр-міністр Норвегії заявив у парламенті про суттєве збільшення підтримки України
Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре виступив сьогодні у парламенті країни, оголосивши про плани “суттєво” збільшити витрати, щоб допомогти Україні захистити себе, пише The Guardian.

Він попередив, що країна зіткнулася з “найсерйознішою ситуацією з безпекою... з часів Другої світової війни”.

У промові йшлося про труднощі у взаємодії з новою адміністрацією США під керівництвом Дональда Трампа та пов’язану з нею невизначеність щодо її намірів, але прем’єр наполягав на тому, що сподівається продовжити існуючу співпрацю з Вашингтоном.

Він був особливо стурбований “невтішними” сценами в Овальному кабінеті минулого тижня та будь-яким потенційним розколом між європейськими союзниками та США.

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Cтьоре зазначив, що поділяє бажання адміністрації США досягти мирної угоди, і наголосив, що “ніхто не хоче миру більше, ніж Україна”, але застеріг від “наївних” поглядів щодо Росії.

Норвезький прем’єр назвав паузу США у військовій допомозі Україні “дуже прикрою” та відверто похвалив Велику Британію та Францію за те, що вони взяли на себе провідну роль у європейській підтримці України.

Він сказав, що зустрінеться з лідерами інших партій пізніше сьогодні, щоб обговорити деталі, з планом запропонувати ширші зміни до літа. Але він уже сигналізував, що підтримує прискорення військових закупівель і виробництва.

  • Наприкінці минулого року парламент Норвегії погодився витратити загалом 35 мільярдів норвезьких крон (3,12 мільярда доларів) на військову та цивільну підтримку України у 2025 році та загалом 155 мільярдів крон у період з 2023 по 2030 роки.
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