Португалія може провести у травні треті дострокові вибори менше ніж за чотири роки

Прем’єр-міністр Луїс Монтенегро заявив, що буде домагатися вотуму довіри в парламенті, щоб з’ясувати, чи має його уряд меншості “всі умови” для виконання своєї програми.

Португалія може провести у травні дострокові вибори, якщо уряд програє вотум довіри в парламенті наступного тижня.

Про це заявив президент Марсело Ребелу ді Соза, пише Bloomberg.

Прем’єр-міністр Луїс Монтенегро заявив вчора, що він буде домагатися вотуму довіри в парламенті, щоб з’ясувати, чи має його уряд меншості “всі умови” для виконання своєї програми. Прем'єр намагався покласти край спекуляціям щодо потенційного конфлікту інтересів, пов'язаного з компанією, що належить його родині, і зіткнувся з двома пропозиціями недовіри за два тижні.

Правоцентристська адміністрація Монтенегро наразі не має достатньої підтримки, щоб отримати вотум довіри. Якщо він програє, його уряд впаде, і Португалія може зіткнутися з третіми достроковими виборами менше ніж за чотири роки.

Дострокові вибори можуть відстрочити рішення уряду, як от план приватизації державної авіакомпанії TAP SA цього року та інвестиції в інфраструктуру, зокрема високошвидкісне залізничне сполучення.

Парламент може провести вотум довіри наступної середи, заявив президент ді Соза. Якщо уряд програє голосування, вибори можуть відбутися не раніше 11 або 18 травня.

Хоча президент є номінальним очільником, він має повноваження призначати прем’єр-міністра, розпускати парламент і приймати рішення про призначення дострокових виборів.

Соціалістична партія, найбільша опозиційна група в парламенті, підтвердила, що буде голосувати проти уряду, якщо він висловить вотум довіри. Раніше соціалісти дозволили прийняти бюджет на 2025 рік, утримавшись під час голосування в листопаді, і вони також допомогли Монтенегро відхилити вотуми недовіри.

Лідер Chega Андре Вентура також каже, що його ультраправа партія не висловить вотум довіри Монтенегро. Водночас Монтенегро знову залишиться кандидатом на посаду прем’єр-міністра, якщо відбудуться нові вибори, сказав Уго Соарес, лідер парламентської партії прем’єр-міністра PSD.

Опитування, опубліковане TVI 3 лютого, показало, що керівна коаліція AD лідирує з підтримкою 33%, за нею йдуть опозиційні соціалісти з 27% і ультраправа партія Chega з 17%.