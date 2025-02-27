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Проти експрем'єра Польщі Моравецького висунули звинувачення у перевищенні повноважень

Справа стосується організації виборів 2020-го року. 

Проти експрем'єра Польщі Моравецького висунули звинувачення у перевищенні повноважень
Фото: EPA/UPG

Колишнього прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького звинуватили в перевищенні влади та ухиленні від своїх повноважень, оголосив сьогодні прокурор Пйотр Скіба. Справа стосується організації голосування в онлайн-режимі, яке уряд Моравецього намагався реалізувати в 2020 році, в розпал пандемії коронавірусу, пише The Guardian

Цей процес коштував польському бюджету близько 76,5 млн злотих (18 млн євро), але зрештою онлайн-голосування так і не запрацювало. Натомість у Польщі запрацювала змішана система голосування поштою та традиційного голосування. 

Сам політик провину відкидає. Польська влада наполягала, що відмовилася від онлайн-голосування з юридичних причин.

Моравецький також вважає цю справу "помстою" від нинішнього уряду Дональда Туска. 

Якщо експрем'єра все ж визнають винним, то врятувати його від в'язниці зможе лише президент своїм помилуванням. 

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