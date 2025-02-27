У провінції Ачеху діє версія шаріату, ісламського правового кодексу, яка забороняє сексуальні стосунки між чоловіками.

В індонезійській консервативній провінції Ачех двох чоловіків публічно пошмагали після того, як суд, що діє згідно із суворим ісламським правом, визнав їх винними в сексуальних стосунках.

Про це повідомляє France24 з посиланням на AFP.

“Хоча гей-секс не є незаконним в інших місцях Індонезії – найбільш населеної нації у світі з мусульманською більшістю – він заборонений в Ачеху, де діє версія шаріату, ісламського правового кодексу”, ‒ зазначає видання.

Покарання виконали ополудні у парку в столиці провінції Банда-Ачех: одного чоловіка, звинуваченого в підбурюванні до стосунків, били 82 рази, а другого – 77 разів.

Обох били ротанговою палицею, за побиттям спостерігали десятки людей.

Чоловікам пом'якшили покарання на три удари батогом ‒ за три місяці, проведені під вартою.

У листопаді місцеві жителі провели обшук в орендованій кімнаті в Банда-Ачех і виявили двох чоловіків ‒ студентів місцевого університету ‒ разом. Їх доставили в шаріатську поліцію за нібито сексуальні стосунки.

Правозахисники розкритикували покарання як частину ширшої тенденції дискримінації ЛГБТ в країні.

За інформацією прокуратури, двох інших чоловіків у тому ж парку побили 34 і 8 разів відповідно за азартні ігри в Інтернеті.

Побиття палками досі популярне серед населення Ачеха ‒ як покарання за низку правопорушень, включно з азартними іграми, вживанням алкоголю та подружньою зрадою. Регіон почав використовувати релігійне право після того, як у 2001 році отримав особливу автономію у спробі центрального уряду придушити давній сепаратистський заколот.

Фото: EPA/UPG