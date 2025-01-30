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У Швеції застрелили чоловіка, який неодноразово палив Корани

Суд сьогодні мав вирішити, чи Салван Моміка винен у розпалюванні етнічної ворожнечі. 

У Швеції застрелили чоловіка, який неодноразово палив Корани
Фото: EPA/UPG

У Швеції застрелили Салвана Моміка, християнина з Іраку, який неодноразово палив Корани під час масових протестів.

Про це повідомляє AFP.

“Чоловіка, який неодноразово спалив Коран у 2023 році в Швеції, викликавши обурення в мусульманських країнах, застрелили”, ‒ пише інформаційне агентство на соцплатформі X.

Зазначається, що поліція підтвердила загибель чоловіка під час стрілянини напередодні.

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Йдеться, що Стокгольмський суд мав сьогодні ввечері вирішити, чи Моміка винен у розпалюванні етнічної ворожнечі. Суд відклав ухвалення рішення, заявивши, що “один із підсудних помер”.

  • Торік у вересні влада Швеції заявила, що Іран відповідальний за текстові повідомлення, розіслані тисячам людей із закликами до помсти за спалення Корану. Офіційні особи в Стокгольмі повідомили, що Корпус вартових Ісламської революції здійснив “витік даних” і зумів надіслати “близько 15 000 текстових повідомлень шведською мовою” через серію публічних спалень Корану, що викликало масові протести у країні та за її межами.
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