У Швеції застрелили чоловіка, який неодноразово палив Корани

У Швеції застрелили Салвана Моміка, християнина з Іраку, який неодноразово палив Корани під час масових протестів.
Про це повідомляє AFP.
“Чоловіка, який неодноразово спалив Коран у 2023 році в Швеції, викликавши обурення в мусульманських країнах, застрелили”, ‒ пише інформаційне агентство на соцплатформі X.
Зазначається, що поліція підтвердила загибель чоловіка під час стрілянини напередодні.
Йдеться, що Стокгольмський суд мав сьогодні ввечері вирішити, чи Моміка винен у розпалюванні етнічної ворожнечі. Суд відклав ухвалення рішення, заявивши, що “один із підсудних помер”.
- Торік у вересні влада Швеції заявила, що Іран відповідальний за текстові повідомлення, розіслані тисячам людей із закликами до помсти за спалення Корану. Офіційні особи в Стокгольмі повідомили, що Корпус вартових Ісламської революції здійснив “витік даних” і зумів надіслати “близько 15 000 текстових повідомлень шведською мовою” через серію публічних спалень Корану, що викликало масові протести у країні та за її межами.