Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Намібійський геноцид
Намібійський геноцид
Населення Гренландії не хоче приєднання до Сполучених Штатів
Населення Гренландії не хоче приєднання до Сполучених Штатів
Росіяни двічі за ранок намагалися атакувати Київ (оновлено)
Росіяни двічі за ранок намагалися атакувати Київ (оновлено)
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
ГоловнаСвіт

Члени НАТО з ЄС готові підвищити витрати на оборону вище 2% ВВП, ‒ Кошта

Таке рішення можуть схвалити на червневому саміті військового Альянсу.

Члени НАТО з ЄС готові підвищити витрати на оборону вище 2% ВВП, ‒ Кошта
Антоніу Кошта
Фото: EPA/UPG

23 члени ЄС, які також входять до НАТО, ймовірно, погодяться підвищити цільові витрати на оборону вище поточних 2% ВВП на червневому саміті військового альянсу.

Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, пише Reuters.

Президент США Дональд Трамп чинить тиск на союзників по НАТО, щоб вони підвищили витрати на оборону до 5% валового внутрішнього продукту (ВВП). Цієї цифри наразі не досягає жодна з 32 країн-членів НАТО, включно зі Сполученими Штатами.

Кошта запланував неформальну зустріч лідерів Європейського Союзу наступного понеділка, щоб обговорити інвестиції в оборону та безпеку, розповів він португальському громадському мовнику RTP. За його словами, у зустрічі також візьмуть участь генеральний секретар НАТО Марк Рютте і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

За словами Кошти, спільні витрати на оборону 23 країн ЄС у НАТО вже відповідають цільовому показнику в 2% ‒ вони збільшили їх на 30% після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

“Існує дуже розумний консенсус серед держав-членів щодо продовження цього шляху. Я сподіваюся, що на наступному саміті НАТО в червні буде встановлено ціль, що перевищує 2%”, ‒ сказав очільник Євроради.

“Чи це 5%, чи це 3%, я не знаю, це рішення, яке країни-члени ухвалять в рамках НАТО”, ‒ додав він.

Кілька днів тому "Голос Америки" написав з посиланням на Financial Times, що Литва та Естонія стали першими країнами НАТО, які зобов'язалися витрачати на оборону понад 5% свого ВВП.

Тиждень тому Трамп заявив журналістам, що не впевнений у необхідності для Сполучених Штатів "витрачати бодай якісь кошти на НАТО".

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies