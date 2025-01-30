Члени НАТО з ЄС готові підвищити витрати на оборону вище 2% ВВП, ‒ Кошта

Таке рішення можуть схвалити на червневому саміті військового Альянсу.

23 члени ЄС, які також входять до НАТО, ймовірно, погодяться підвищити цільові витрати на оборону вище поточних 2% ВВП на червневому саміті військового альянсу.

Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, пише Reuters.

Президент США Дональд Трамп чинить тиск на союзників по НАТО, щоб вони підвищили витрати на оборону до 5% валового внутрішнього продукту (ВВП). Цієї цифри наразі не досягає жодна з 32 країн-членів НАТО, включно зі Сполученими Штатами.

Кошта запланував неформальну зустріч лідерів Європейського Союзу наступного понеділка, щоб обговорити інвестиції в оборону та безпеку, розповів він португальському громадському мовнику RTP. За його словами, у зустрічі також візьмуть участь генеральний секретар НАТО Марк Рютте і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

За словами Кошти, спільні витрати на оборону 23 країн ЄС у НАТО вже відповідають цільовому показнику в 2% ‒ вони збільшили їх на 30% після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

“Існує дуже розумний консенсус серед держав-членів щодо продовження цього шляху. Я сподіваюся, що на наступному саміті НАТО в червні буде встановлено ціль, що перевищує 2%”, ‒ сказав очільник Євроради.

“Чи це 5%, чи це 3%, я не знаю, це рішення, яке країни-члени ухвалять в рамках НАТО”, ‒ додав він.

Кілька днів тому "Голос Америки" написав з посиланням на Financial Times, що Литва та Естонія стали першими країнами НАТО, які зобов'язалися витрачати на оборону понад 5% свого ВВП.

Тиждень тому Трамп заявив журналістам, що не впевнений у необхідності для Сполучених Штатів "витрачати бодай якісь кошти на НАТО".