На розширене засідання керівників МЗС Європи і США запросили Сибігу

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга отримав запрошення на розширене засідання міністрів закордонних справ країн Європи і США, передає «Інтерфакс-Україна».

На засіданні будуть присутні представники Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії, Євросоюзу і Сполучених Штатів.

Зустріч планують провести 12 лютого у Франції.