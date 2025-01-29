На розширене засідання керівників МЗС Європи і США запросили Сибігу

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга отримав запрошення на розширене засідання міністрів закордонних справ країн Європи і США, передає «Інтерфакс-Україна».
На засіданні будуть присутні представники Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії, Євросоюзу і Сполучених Штатів.
Зустріч планують провести 12 лютого у Франції.
- Напередодні Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду і дипломатами – командою Офісу та Міністерства закордонних справ. Глава держави розповів про заплановану міжнародну роботу на лютий, будуть зустрічі й перемовини.
- Зеленський сказав, що «ключові завдання: єдність партнерів – це основа всього, також – координація на європейському напрямку» і зауважив, що коли «глобальні питання будуть розв’язуватися без Європи, то це залишатиме Європу з такими рішеннями, які більшості європейців можуть точно не сподобатись».