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На розширене засідання керівників МЗС Європи і США запросили Сибігу

Зустріч відбудеться 12 лютого.

На розширене засідання керівників МЗС Європи і США запросили Сибігу
керівник МЗС України Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга отримав запрошення на розширене засідання міністрів закордонних справ країн Європи і США, передає «Інтерфакс-Україна».

На засіданні будуть присутні представники Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії, Євросоюзу і Сполучених Штатів.

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Зустріч планують провести 12 лютого у Франції.

  • Напередодні Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду і дипломатами – командою Офісу та Міністерства закордонних справ. Глава держави розповів про заплановану міжнародну роботу на лютий, будуть зустрічі й перемовини. 
  • Зеленський сказав, що «ключові завдання: єдність партнерів – це основа всього, також – координація на європейському напрямку» і зауважив, що коли «глобальні питання будуть розв’язуватися без Європи, то це залишатиме Європу з такими рішеннями, які більшості європейців можуть точно не сподобатись».
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