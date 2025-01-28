Волонтери "Української команди" посилили 72 бригаду FPV-дронами

Дрони полетять на голови ворогу на одному з найгарячіших напрямків.

Волонтерський штаб «Українська команда» передав партію FPV-дронів бійцям 72 окремої механізованої бригади ЗСУ. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«Передали чергову партію дронів легендарній 72 бригаді імені Чорних Запорожців. Вже завтра наші дрони полетять на голови орків на одному з найгарячіших напрямків», - йдеться у повідомленні.

В «Українській команді» зазначають, що бійці 72 бригади обороняли Київ, звільняли Сумщину та Харківщину, давали відсіч окупантам під Бахмутом. А згодом два роки поспіль героїчно захищали Вугледар.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» вже в цьому році передала партію дронів спецпідрозділу ССО «Рейнджер» на Курський напрямок та військовий екскаватор - 3 батальйону Української добровольчої армії.

Волонтеры «Украинской команды» усилили 72 бригаду FPV-дронами

Волонтерский штаб «Украинская команда» передал партию FPV-дронов бойцам 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщается на Facebook-странице «Украинской команды».

«Передали очередную партию дронов легендарной 72 бригаде имени Черных Запорожцев. Уже завтра наши дроны полетят на головы орков на одном из самых горячих направлений», - говорится в сообщении.

В «Украинской команде» отмечают, что бойцы 72 бригады обороняли Киев, освобождали Сумщину и Харьковщину, давали отпор оккупантам под Бахмутом. А потом два года подряд героически защищали Угледар.

Руководитель «Украинской команды» Артур Палатный призвал продолжать поддерживать ВСУ.

«Друзья, я понимаю, что некоторые устали. Но больше всего устали наши хлопцы, которые защищают наше государство 24/7. И мы должны помнить об этом каждый день и помогать нашим героям. Вместе обязательно победим!» – подчеркнул Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что «Украинская команда» уже в этом году передала партию дронов спецподразделению ССО «Рейнджер» на Курское направление и военный экскаватор – 3 батальону Украинской добровольческой армии.