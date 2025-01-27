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Безгін: у регіонах окремі політичні партії вже запустили передвиборчі процеси

Однак підготовку до виборів партії влади він заперечив. 

Безгін: у регіонах окремі політичні партії вже запустили передвиборчі процеси
Фото: facebook/Vitaliy Bezgin

Підготовку до виборів почали "окремі депутати та деякі політтехнологи", сказав у інтерв'ю lb.ua голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін. На його думку, політтехнологів усе ж більше. 

Водночас він підтвердив, що окремі політичні партії і суб'єкти реально запустили в регіонах передвиборчі процеси. За його словами, дехто розгалужує осередки і намагається будувати сітки.

"Якщо ж ми говоримо про умовну партію влади, то ні, ніхто не веде підготовки до виборів. Війну завершимо, законодавство підготуємо – після цього будемо говорити про якісь виборчі процеси", – запевнив депутат "Слуги народу". 

Безгін також пояснив свої попередні слова про можливість проведення місцевих виборів восени 2025. 

"Для органів місцевого самоврядування, за статтею 141 Конституції, є тільки 5-річний термін перебування на посаді. Тобто в Конституції немає цього захисного періоду для місцевого самоврядування. А закон про воєнний стан якраз містить відстрочку і для місцевих виборів. Однак у Конституції її немає", – сказав він. 

За словами Безгіна, потрібні захисні запобіжники для місцевих рад, щоб в разі непроведення місцевих виборів цього року їхні повноваження неможливо було оскаржити. 

"Щодо можливості-неможливості провести восени місцеві вибори, то, з одного боку, у нас є умовно безпечні території. З іншого боку, балістика може долетіти що до Харкова, що до Києва, що до Львова, плюс-мінус один той самий час. Тому все ж таки ми будемо стояти на позиції, що місцеві вибори також не мають відбуватися під час війни. Хоча мені здається, деякі очільники органів місцевого самоврядування були б не проти піти на вибори зараз, поки є воєнний стан. Суто політично. Ми ж розуміємо, що декому переобратися зараз буде простіше, ніж коли їхніми опонентами стануть колишні військові, ветерани війни, активні волонтери й так далі", – сказав він. 

  • Про підготовку до виборів інформація лунає вже тривалий час, хоча офіційно влада запевняє, що вони відбудуться після завершення воєнного стану – як цього вимагає законодавство. Цього місяця президент Володимир Зеленський говорив, що для виборів під час війни довелося б змінювати систему і думати над голосуванням онлайн. 
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