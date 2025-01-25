Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
Судитимуть закарпатського депутата, який переправляв через кордон військовозобов'язаних
Судитимуть закарпатського депутата, який переправляв через кордон військовозобов'язаних
Російські заводи палають. Далі буде
Російські заводи палають. Далі буде
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
ЗМІ: літак авіакомпанії AZAL збили ракетою з ЗРК "Панцир-С1"
ЗМІ: літак авіакомпанії AZAL збили ракетою з ЗРК "Панцир-С1"
Росія і Крим зазнала масованої атаки дронів (оновлено)
Росія і Крим зазнала масованої атаки дронів (оновлено)
Трамп: якщо Росія не погодиться скоро врегулювати війну, я застосую величезні тарифи та великі санкції
Трамп: якщо Росія не погодиться скоро врегулювати війну, я застосую величезні тарифи та великі санкції
Шторм Еовін зайшов на Ірландію з рекордними поривами вітру
Шторм Еовін зайшов на Ірландію з рекордними поривами вітру
ГоловнаПолітика

Санду сподівається, що 2025 рік принесе справедливий і тривалий мир для України і всього континенту

Президент Молдови зазначила, що Росія також намагається створити напругу на обох берегах Дністра та встановити прокремлівський уряд у Кишиневі.

Санду сподівається, що 2025 рік принесе справедливий і тривалий мир для України і всього континенту
Фото: EPA/UPG

Президент Молдови Мая Санду сподівається, що 2025 рік принесе справедливий і тривалий мир для України і всього континенту, передає "Інтерфакс-Україна". 

"Я сподіваюся, що 2025 рік принесе мир, якого ми всі прагнемо – не лише мир для українців, а й для усього регіону та континенту, мир справедливий та тривалий і підтриманий сильними безпековими гарантіями для України", – сказала Санду на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Мая Санду зазначила, що РФ ескалує гібридні атаки і намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові, зокрема за допомогою намагання створення енергетичної кризи, соціального та економічного хаосу.

"Росія намагається створити напругу на обох берегах Дністра та встановити прокремлівський уряд у Кишиневі. Їх кінцева мета – консолідувати військову присутність, незаконно розташованих у Придністров'ї військ та використати Молдову проти України", – зазначила вона.

Голова Молдови додала, що її держава "відбивається" та захищає демократію. Вона також рішуче засудила російські атаки на українську соціальну інфраструктуру.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies