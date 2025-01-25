Президент Молдови зазначила, що Росія також намагається створити напругу на обох берегах Дністра та встановити прокремлівський уряд у Кишиневі.

Президент Молдови Мая Санду сподівається, що 2025 рік принесе справедливий і тривалий мир для України і всього континенту, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я сподіваюся, що 2025 рік принесе мир, якого ми всі прагнемо – не лише мир для українців, а й для усього регіону та континенту, мир справедливий та тривалий і підтриманий сильними безпековими гарантіями для України", – сказала Санду на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Мая Санду зазначила, що РФ ескалує гібридні атаки і намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові, зокрема за допомогою намагання створення енергетичної кризи, соціального та економічного хаосу.

"Росія намагається створити напругу на обох берегах Дністра та встановити прокремлівський уряд у Кишиневі. Їх кінцева мета – консолідувати військову присутність, незаконно розташованих у Придністров'ї військ та використати Молдову проти України", – зазначила вона.

Голова Молдови додала, що її держава "відбивається" та захищає демократію. Вона також рішуче засудила російські атаки на українську соціальну інфраструктуру.