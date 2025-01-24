Умєров вирішив звільнити свого заступника Кліменкова і не продовжувати контракт з головою АОЗ Безруковою

Міністр оборони Рустем Умєров вирішив звільнити свого заступника Дмитра Кліменкова. Він анонсував подання відповідної постанови до уряду, йдеться у дописі Міноборони.

Також міністр вирішив не продовжувати контракт з головою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою, чию кандидатуру схвалила наглядова рада. Умєров вважає, що саме Кліменков і Безрукова "провалили" вчасне і повне забезпечення фронту усім необхідним.

"Єдиний критерій, який Міністерство оборони ставить перед Агентством оборонних закупівель – вчасно і в повному обсязі забезпечити фронт усім необхідним озброєнням. На жаль, за останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами ми отримали політичні ігри, «зливи» контрактів, «злив» інформації (правоохоронці обовʼязково ще перевірять ці факти), піар бездіяльності та невиконання КРІ підпорядкованим підприємством МОУ. Закупівлі зброї, які повинні бути закритими під час воєнного стану та повномасштабної війни з росією, чомусь перетворилися на «Амазон», де кожен користувач інтернету може у реальному часі бачити, хто і що купує, в яких обсягах та у яких виробників. А масштаби цих закупівель, які були б принаймні співмірними з піаром у ЗМІ, наші захисники на фронті так і не відчули", – прокоментував міністр.

Окрім звільнення Безрукової і Кліменкова, Умєров вирішив відкликати двох представників держави з наглядової ради. Такими представниками були ексзаступник Умєрова Юрій Джигир та голова фонду Повернись живим Тарас Чмут.

"Це стане прецедентом в історії державного корпоративного управління, коли два незалежних представники Наглядової ради підтримали позицію держави, а уповноважений державою представник інтересів держави проігнорував рекомендації органу управління", – сказав міністр, анонсувавши перезапуск ради на найближчий час.

Замість Безрукової керуватиме АОЗ Арсен Жумаділов, який зараз очолює Державний оператор тилу. На думку міністра, Жумаділов зі своєю роботою впорався, на відміну від Безрукової.

Контекст

Сьогодні наглядова рада Агенції оборонних закупівель повідомила про укладання додаткової угоди до контракту з чинною директоркою Мариною Безруковою. Контракт мав бути ще на рік. Голова НР Юрій Джигир сказав, що "в умовах війни дуже важливо зберегти безперервність у роботі Агенції оборонних закупівель, адже від цього напряму залежить стабільність постачань для ЗСУ та системні кроки щодо реформування системи оборонних закупівель. Тож керуючись виключними правами Наглядової ради щодо змін умов контракту керівника, які передбачені як Законом, так і нинішньою редакцією статуту АОЗ, було укладено додаткову угоду на подовження терміну дії контракту чинного директора на 1 рік".

Продовження контракту з Безруковою наглядова рада погодила ще минулого тижня. Але міністр це так і не затвердив. Журналістка і членкиня громадської антикорупційної ради при міноборони Тетяна Ніколаєнко повідомила, що з міністерства прийшло непогодження. При цьому вона вказала, що наглядова рада має повноваження обирати голову АОЗ.

Безрукова в інтерв'ю УП у січні говорила, що відносини з Умєровим у неї погіршилися у зв'язку з бракованими мінами. За її словами, вона підписала контракт на закупівлю цим мін у перші тижні на посаді. Вона запевнила, що "не мала жодних шансів цього не зробити". Влітку, коли стало очевидно, що вчасно міни не зроблять, Кліменков просив АОЗ продовжити терміни постачання, але вона відмовилася.

Іще в жовтні міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю lb.ua говорив, що збирається об'єднати двох закупівельників – Агенцію оборонних закупівель та Державного оператора тилу. На чолі об'єднаної структури мав би стати голова ДОТ Арсен Жумаділов. "Зараз ми фіналізуємо процес створення об’єднаної Агенції (АОЗ і ДОТ). Лонч одразу буде з призначенням наглядової ради", – сказав він у вересні.

Безрукова, коментуючи можливе об'єднання в розмові з УП, розповіла, що 16 вересня декілька годин обговорювала робочі процеси з Умєровим, і він жодного слова не сказав їй про об'єднання. Незабаром вона отримала листа від європейського аташе, який розповів про візит представників ДОТ, які "сказали, що всі збройні закупівлі будуть вести вони". Лист вона відправила Кліменкову, а "він сказав, що не знає ніякого аташе і це все якась Санта-Барбара". Однак і інші люди почали говорити їй про об'єднання.

Безрукова запитала в Умєрова, що відбувається, і той запросив її на зустріч разом із Кліменковим. "Діма сказав, що прийнято рішення, що збройні закупівлі будуть передаватись ДОТу, а мене запрошують в наглядову раду, бо я «хороший стратег». Умєров запитав у Безрукової її ставлення до цього, і вона назвала це дуже поганою ідеєю через ризик зупинки постачань і збиття попередніх домовленостей. "Потім я спитала, власне, а навіщо це робити? І тут Дмитро сказав, що це є вимогою НАТО", – додала Марина.

"Міністр сказав, що ми маємо тоді всі разом обговорити все і не будемо рухатись, поки все не погодимо. І поговоримо після того, як він повернеться зі Штатів. Я була з цим абсолютно згодна", – додала вона.

1 жовтня Умєров сказав, що систему закупівель реформують, і того ж дня представництво НАТО в Україні зазначило, що ДОТ і АОЗ повинні існувати окремо, принаймні на час війни, писала "Європейська правда". "Після сьогоднішньої заяви міністра оборони Умерова, ми підтверджуємо наше розуміння того, що два відомства будуть розділені", – сказали в представництві.

Наглядові ради, призначення яких було вимогою міжнародних партнерів, створили 11 жовтня.

Що таке АОЗ і ДОТ?

У 2023 задля збільшення прозорості закупівель для армії при міністерстві оборони створили дві профільні агенції: Державний оператор тилу, що відповідає за всі незбройні постачання (харчування для армії, форма, пально-мастильні матеріали) і Агенцію оборонних закупівель, яка займається закупівлею озброєння. Керівником першої став Арсен Жумаділов, який раніше керував агенцією ресурсного забезпечення армії, а другої – Марина Безрукова, яка мала досвід налагодження закупівельних процесів в "Укренерго".