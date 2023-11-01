Умєров призначив гендиректора "Державного оператора тилу"

Ним став Арсен Жумаділов, який до цього очолював Агенцію ресурсного забезпечення армії.

Міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ про призначення гендиректора ДП "Державний оператор тилу" (ДОТ).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Умєров підписав контракт та наказ про призначення Арсена Жумаділова.

Як повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, Жумаділов пройшов усі необхідні перевірки і офіційно став на посаду.

Перший напрям, за яким "Державний оператор тилу" забезпечуватиме ЗСУ – це харчування. Проведення закупівель заплановане на грудень, а перші поставки очікують у другому кварталі 2024 року.

Нагадаємо, влітку колишній міністр оборони Олексій Резніков підписав указ про призначення Жумаділова головою Агенції ресурсного забезпечення армії.

Жумаділов - кримський татарин, народився в Сімферополі. Він є викладачем Києво-Могилянської академії. Новопризначений очільник ДОТу був першим і поки що єдиним обраним на конкурсі керівником державного підприємства “Медичні закупівлі України”. У 2022 році вступив до лав ЗСУ, займався темою закупівель у військово-медичній службі. З квітня 2023 року очолював команду з реформи державних закупівель у сфері оборони при Офісі з підтримки змін.

В інтерв'ю LB.ua Жумаділов, коментуючи створення агенції державних закупівель у сфері оборони, зазначав, що це залежатиме від того, чи "ми дійсно матимемо підтримку з боку МОУ та уряду". Також він висловив думку, що можливий певний спротив з боку структурних підрозділів міністерства.

Нині Міноборони повідомило, що торги на закупівлю продуктів харчування для Збройних Сил України відбуватимуться за новими правилами. Ці зміни – тимчасовий захід, який дозволяє вже зараз суттєво знизити корупційні ризики до початку роботи "Державного оператора тилу". ДОТ запрацює повноцінно у грудні цього року.