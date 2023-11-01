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У ДПСУ нагадали, що паспорт у "Дії" не є документом для перетину кордону​

Для перетинання кордону в особи закордонний паспорт має бути наявним фізично.

У ДПСУ нагадали, що паспорт у "Дії" не є документом для перетину кордону​
Фото: sud.ua

Паспорт у застосунку "Дія" може використовуватися тільки для ідентифікації особи, але не для перетину кордону

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

"У засобах масової інформації поширюється повідомлення, що прикордонники не приймають е-документи у застосунку «Дія» для пропуску через кордон. Вкотре відмітимо, згідно із вимогами законодавства, е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон не є документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну", - наголосили в ДПСУ.

Для перетинання кордону в особи закордонний паспорт має бути наявним фізично. Е-паспорти ж можуть лише допомогти прикордонникам здійснити додаткову ідентифікацію особи.

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Також прикордонники можуть прийняти документи в "Дії", які, наприклад, підтверджують, що особа має інвалідність, або інші, необхідні для пропуску через кордон певних категорій громадян.

"Однак, якщо у інспекторів Держприкордонслужби України виникнуть сумніви щодо дійсності документів в «Дії» та справжності самого мобільного застосунку, може бути проведена додаткова перевірка", - зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, що через війну з Росією, від 1 березня 2022 року строк дії закордонних паспортів України може продовжуватись на 5 років.

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