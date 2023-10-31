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Прикордонники затримали на Одещині трьох чоловіків при спробі втекти за кордон

Чоловіки намагались виїхати у спальному відсіку вантажівки.

Прикордонники затримали на Одещині трьох чоловіків при спробі втекти за кордон
Фото: Пресслужба ДПСУ

Співробітники ДПСУ затримали трьох чоловіків, які намагалися незаконно виїхати за межі України. 

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Перевізник, знайдений у телеграм-каналі, зустрів їх в Одесі, де й розмістив пасажирів у спальному відсіку своєї вантажівки. На транзитній ділянці дороги Одеса-Рені цю подорож закінчили оперативники Білгород-Дністровського загону і, спільно з іншими правоохоронцями, затримали учасників “екскурсії”, - йдеться у повідомленні. 

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Зазначається, що всіх затриманих притягнуто до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Як раіе повідомлялось, СБУ затримала в Одеській області організатора злочинної схеми незаконного вивезення чоловіків призовного віку на територію невизнаного Придністров'я.

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