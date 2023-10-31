Прикордонники затримали на Одещині трьох чоловіків при спробі втекти за кордон

Співробітники ДПСУ затримали трьох чоловіків, які намагалися незаконно виїхати за межі України.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Перевізник, знайдений у телеграм-каналі, зустрів їх в Одесі, де й розмістив пасажирів у спальному відсіку своєї вантажівки. На транзитній ділянці дороги Одеса-Рені цю подорож закінчили оперативники Білгород-Дністровського загону і, спільно з іншими правоохоронцями, затримали учасників “екскурсії”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всіх затриманих притягнуто до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Як раіе повідомлялось, СБУ затримала в Одеській області організатора злочинної схеми незаконного вивезення чоловіків призовного віку на територію невизнаного Придністров'я.