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Умєров запросив шведських виробників зброї до співпраці

Також міністр розповів шведським депутатам про роботу команди міністерства.

Умєров запросив шведських виробників зброї до співпраці
Фото: Рустем Умєров

Очільник Міноборони Рустем Умєров зустрівся з делегацію членів Комітету з питань оборони парламенту Швеції.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Під час зустрічі Умєров запросив шведських виробників зброї до співпраці. Також міністр розповів шведським депутатам про роботу команди міністерства.

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Рустем Умєров висловив подяку керівнику шведської делегації Петеру Хультквісту і всьому шведському парламенту за підтримку і військову допомогу.

Нагадаємо, Україна і Швеція підписали декларацію про намір спільно виробляти і обслуговувати виробництво шведських бойових машин піхоти CV-90.

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