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​Україна і Швеція домовилися спільно виробляти БМП CV-90. Будуть перемовини про винищувачі Gripen, - Зеленський

Почалися тестові навчання українських пілотів на цих літаках, сказав глава держави.

​Україна і Швеція домовилися спільно виробляти БМП CV-90. Будуть перемовини про винищувачі Gripen, - Зеленський
Фото: ОПУ

Україна і Швеція підписали декларацію про намір спільно виробляти і обслуговувати виробництво шведських бойових машин піхоти CV-90.

Про це на пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським повідомив прем'єр Швеції Ульф Крістерссон.

Зеленський уточнив, що сторони "деталізували домовленість щодо спільного виробництва CV-90 в Україні, локалізацію виробництва, ремонт тощо".

За словами Президента України, наші бійці уже використовують БМП на полі бою.

"Дуже символічно, що в бригаді імені Корнієнка використовують зараз саме вашу техніку - шведські CV-90, бойові машини піхоти. Реально дуже сильні машини. І наші воїни дуже хвалять CV-90. Вдячні не лише за те, що за допомогою цих машин хлопці рухаються вперед, але й за те що, CV-90 допомагають рятувати життя", - сказав глава держави.

Також Зеленський повідомив, що українські бійці почали навчатися на артилерійських системах Archer. Також із Крістерссоном обговорили тему винищувачів Gripen 

"Я впевнений, що Gripen можуть зробити нашу свободу значно більш захищеною. Тестові випробування Gripen за участі українців, наших пілотів, вже почались. Сьогодні ми проговорили майбутність кроки щодо можливості відкрити тематику отримання шведських Gripen", - повідомив Президент України і додав, що це питання тьакож обговорити із главою шведського парламенту і очільниками ключових політсил країни.

Згодом на сайті глави держави оприлюднили Заяву про наміри між Президентом України та прем'єр-міністром Швеції про посилене співробітництво щодо платформи CV90.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді перебувають із робочим візитом у Швеції. Вони мають зустрітися з королем Карлом XVI, королевою Сільвією, спікером Андреасом Норленом та головами парламентських партій.

Днями парламент Швеції дозволив уряду надати Україні новий пакет допомоги, до якого увійдуть боєприпаси, запчастини, вантажівки та обладнання для розмінування.

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