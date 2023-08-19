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Володимир та Олена Зеленські прибули до Швеції

Відбудуться широкі україно-шведські переговори.

Володимир та Олена Зеленські прибули до Швеції
Фото: Facebook/Embassy of Sweden in Kyiv

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді перебувають із робочим візитом у Швеції.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Згідно з повідомленням, заплановані зустрічі із премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, королем Карлом XVI, королевою Сільвією, спікером Андреасом Норленом та головами парламентських партій.

"Широкі українсько-шведські переговори. Особисто подякую Швеції за підтримку нашої боротьби за свободу й незалежність", – йдеться у повідомленні.

Президент додав, що наразі головне завдання – "посилення українських воїнів на землі та в небі, розвиток двосторонньої співпраці, зокрема в ОПК, європейська інтеграція України та спільна безпека у євроатлантичному просторі. Наша повна підтримка Швеції на шляху до НАТО".

"Впевнені, що разом гарантуємо надійний мир в усьому балто-чорноморсько-азовському регіоні", – зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, 17 серпня парламент Швеції схвалив новий пакет допомоги для України, до якого увійдуть боєприпаси, запчастини, вантажівки та обладнання для розмінування.

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