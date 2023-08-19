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Уночі окупанти обстріляли Вовчанськ та два села на Харківщині, є поранені

Учора під ворожим вогнем перебували населені пункти п’яти районів області.

Уночі окупанти обстріляли Вовчанськ та два села на Харківщині, є поранені
Ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов

Близько опівночі 19 серпня російські окупанти обстріляли село Загризове Ізюмського району. Поранень зазнали та були госпіталізовані жінка 44 років та 26-річний чоловік.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, також близько 1:00 ночі були обстріляні місто Вовчанськ та село Вільча Чугуївського району. У Вільчі пошкоджені 3 житлові будинки, господарчі споруди, будівлі цивільного підприємства. У Вовчанську пошкоджений будинок. Попередньо, без постраждалих.

Минулої доби ворог вів вогонь по населених пунктах Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди.

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Вчора вдень з танка було обстріляне село Козача Лопань Харківського району. Пошкоджений житловий будинок, літня кухня та лінії електропередач.

Використовуючи БПЛА, ворог обстріляв село Глушківка Куп'янського району. Зафіксовано влучання в відкриту ділянку землі. У селі Чернещина Ізюмського району пошкоджено господарські споруди та електромережа агропідприємства.

Триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 5,6 га території та знешкодили 68 вибухонебезпечних предметів.

На Куп’янському напрямку тривають запеклі бої. Росіяни здійснили чергову спробу просунутися в районі Сеньківки, але зазнали невдачі та відступили з втратами.

Нагадаємо, тривають заходи з евакуації цивільного населення з наближених до лінії фронту громад Куп'янського району. За період з 9 по 18 серпня було евакуйовано 526 людей, серед них 143 дитини.

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