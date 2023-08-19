Японія передала допомогу постраждалим від підриву росіянами Каховської ГЕС

Японія надала допомогу для відновлення будинків ,постраждалих від наслідків руйнування Каховської ГЕС.

Про це повідомило посольство Японії в Україні.

“Цього разу були передані будівельні матеріали. Сподіваємось, ця підтримка сприятиме покращенню умов життя українців”, - йдеться у повідомленні.

В посольстві Японії уточнили, що цю допомогу вони надали у співпраці з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців.

Нагадаємо, уряд продовжив термін прийому заяв на виплати від громадян, які постраждали внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Йдеться про виплати матеріальної допомоги у розмірі 5 тисяч гривень особам, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС.