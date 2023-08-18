Активність "вагнерівців" у Білорусі спрямована на те, аби відволікти допомогу від України, - представник ГУР

Тим часом "вагнерівці" використовують Білорусь як логістичний хаб при операціях в Африці.

Переміщення "вагнерівців" у Білорусі і напруження на кордоні з Польщею та країнами Балтії покликане, зокрема, відволікти сили і засоби допомоги від України.

Про це в етері телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Одне із завдань таких активностей - це відволікти сили і засоби. Менше допомоги Україні - більше зусиль і напруженості на білорусько-натівському кордоні, білорусько-європейському кордоні", - сказав Юсов.

Він назвав такі операції елементом гібридної війни проти Заходу та додав, що Україна "уважно стежить, відслідковує ті події і переміщення вагнерівців". Щодо загрози з боку Білорусі, то за словами представника ГУР, ситуація наразі не змінилася.

Юсов також зазначив, що "вагнерівці" використовують Білорусь як логістичний хаб для того, щоб виконувати свої завдання на традиційному для себе напрямку. - в Африці.

Нагадаємо, у Латвії спецслужби виявили заклики долучитися до "вагнерівців", а в Польщі затримали двох росіян, які розповсюджували матеріали російської ПВК. Центр нацспротиву зазначив, що ПВК “Вагнер” імітує прибуття найманців на кордон, аби розтягнути польські війська.

Британська розвідка вважає, що гроші "вагнерівцям" зараз, ймовірно, платить Білорусь.