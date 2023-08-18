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Дмитро Кулеба закликав ветеранів подавати заявки на роботу в МЗС

Міністр зауважив, що якщо цивільний "проходить курс підготовки бійця і стає військовим, то я виходжу з того, що і військовий, пройшовши курс підготовки дипломатичного бійця, може стати дипломатом".

Дмитро Кулеба закликав ветеранів подавати заявки на роботу в МЗС
Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив ветеранів українсько-російської війни працювати в МЗС. 

Про це він сказав під час спілкування з ветеранами у Veteran Hub у Києві, йдеться на сайті відомства.

За словами Кулеби, досвід ветеранів потрібен міністерству і "дипломатії воєнного часу". 

"Я всіх закликаю - приходьте, подавайтеся, у нас на сайті є розділ “вакансії”. Зокрема, я хочу, щоб у нас працювали ветерани, які не можуть продовжувати бути на передовій через втрату здоров’я чи кінцівок”, - сказав міністр, додавши що відомство зацікавлене у тому, щоб брати ветеранів на роботу.

Глава МЗС зауважив, що якщо цивільний "проходить курс підготовки бійця і стає військовим, то я виходжу з того, що і військовий, пройшовши курс підготовки дипломатичного бійця, може стати дипломатом".

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Нагадаємо, днями Дмитро Кулеба завершив співбесіди зі 16 кандидатами, які хочуть стати українськими послами. Пошук кандидатів міністр оголосив у березні. Йшлося про кандидатури у посли 21 країни Європи, Латинської Америки, Африки, Близького Сходу, Південного Кавказу та Південно-Східної Азії.

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